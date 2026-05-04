EREVAN, Arménie, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est joint à d'autres dirigeants, dont le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, pour une réunion organisée par le président de la France et le premier ministre du Royaume-Uni afin de discuter du soutien continu apporté à l'Ukraine.

Les dirigeants ont discuté des derniers développements dans la lutte que mène l'Ukraine contre l'agression russe, notamment de la situation de combat sur le terrain, ainsi que des efforts continus déployés par le président Zelenskyy visant à instaurer une paix juste et durable. Ils ont convenu que la sécurité, la souveraineté et la prospérité de l'Ukraine sont indispensables à la sécurité transatlantique dans son ensemble.

Les dirigeants ont convenu de collaborer pour offrir un soutien continu et diversifié à l'Ukraine, de même que des garanties de sécurité concrètes, des mesures de relance économique et des mesures de production de défense.

Le premier ministre Carney a réitéré le soutien indéfectible du Canada envers l'Ukraine ainsi que la volonté de notre pays à contribuer à la réussite du processus de paix.

Les dirigeants ont insisté sur le fait que l'Ukraine et son peuple méritent un avenir prospère, indépendant et souverain, sans crainte d'une nouvelle agression russe.

Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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