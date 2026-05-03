EREVAN, Arménie, le 3 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

Le premier ministre Carney et la présidente Metsola ont mis en relief les relations solides et croissantes entre le Canada et l'Union européenne (UE). Le premier ministre a salué le rapport adopté par le Parlement européen en mars, qui appelle à un renforcement de la coopération entre le Canada et l'UE pour faire face aux menaces liées à la sécurité et stimuler les échanges commerciaux. Cette initiative donne suite aux efforts ambitieux déployés au cours de la dernière année pour élargir le partenariat entre le Canada et l'UE, notamment le nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir, le Partenariat de sécurité et de défense, et la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE de l'UE), devenant ainsi le premier pays non européen à adhérer à celle-ci.

Les dirigeants ont discuté de moyens de renforcer la collaboration dans des secteurs prioritaires, notamment les minéraux critiques, l'énergie, la défense, les technologies numériques et la sécurité des chaînes d'approvisionnement.

Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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