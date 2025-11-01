GYEONGJU, République de Corée, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Chili, Gabriel Boric, en marge de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en République de Corée.

Le premier ministre Carney et le président Boric ont signé le Cadre de partenariat stratégique renouvelé Canada-Chili, qui porte sur des domaines comme les minéraux critiques, l'énergie propre, les technologies numériques et la collaboration polaire et en matière de défense.

Les dirigeants ont discuté de l'importance de promouvoir le libre-échange et l'investissement entre leurs deux pays, soulignant le succès de l'Accord de libre-échange Canada-Chili. Depuis la signature de cet accord, le commerce bilatéral de marchandises a presque quadruplé. Le premier ministre Carney a souligné que le Canada était le premier investisseur étranger au Chili, étant à l'origine de près de 30 milliards de dollars d'investissements étrangers.

À cette fin, le premier ministre a présenté la nouvelle mission ambitieuse que le Canada s'est donnée et qui consiste à doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unisau cours de la prochaine décennie. Les dirigeants ont discuté de l'approfondissement de leur partenariat dans les domaines du commerce et des minéraux critiques.

Le premier ministre Carney et le président Boric ont convenu de rester en contact étroit.

