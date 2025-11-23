JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre a félicité le président de la réussite du sommet COP30 organisé par ce dernier et a présenté la nouvelle Stratégie de compétitivité climatique du Canada visant à stimuler l'investissement faible en carbone et à réduire les émissions.

Les dirigeants ont discuté des occasions de renforcer la relation entre le Canada et le Brésil au chapitre du commerce et de l'investissement. Le premier ministre et le président ont convenu d'intensifier les négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange Canada-Mercosur. Les pays du Mercosur affichent un PIB combiné de plus de 4 000 milliards de dollars, ce qui pourrait générer d'importantes occasions pour les travailleurs, les entreprises et les exportateurs du Canada dans des secteurs tels que les produits industriels, les produits chimiques, la foresterie et les fruits de mer.

Le premier ministre Carney et le président Lula ont convenu de rester en contact.

