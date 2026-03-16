LONDRES, le 16 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, durant sa visite bilatérale au Royaume-Uni.

À la suite de leur participation à la réunion virtuelle des dirigeants du G7 de la semaine dernière, le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont discuté de la situation au Moyen-Orient. Ils ont condamné les attaques de missiles et de drones du régime iranien, notamment contre des infrastructures civiles et énergétiques. Ils ont aussi exprimé leur profonde inquiétude quant au nombre de victimes chez les civils, au risque d'escalade dans la région et aux conséquences économiques mondiales générales du conflit, notamment la hausse des prix de l'énergie.

Les premiers ministres ont également réaffirmé leur détermination à maintenir la pression sur la Russie afin qu'elle cesse sa guerre d'agression contre l'Ukraine et ont souligné le soutien indéfectible du Canada et du Royaume-Uni envers l'Ukraine.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont affirmé la vigueur du partenariat entre leurs pays et le travail réalisé actuellement pour resserrer leur coopération économique et de sécurité. Ils ont souligné les approches innovatrices visant à mobiliser du financement à grande échelle afin de renforcer la production et les chaînes d'approvisionnement dans le secteur de la défense, par exemple au moyen d'initiatives telles que le projet de Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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