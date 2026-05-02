Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
02 mai, 2026, 19:25 ET
OTTAWA, ON, le 2 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Erevan (Arménie)
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11 h 00
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Le premier ministre arrivera à Erevan, en Arménie.
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Note à l'intention des médias :
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14 h 50
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan.
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Note à l'intention des médias :
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18 h 45
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.
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Note à l'intention des médias :
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19 h 25
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Le premier ministre rencontrera la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.
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Note à l'intention des médias :
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20 h 00
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Le premier ministre participera à un dîner de travail tenu par le président de l'Arménie, Vahagn Khachaturyan, et le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan.
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Fermé aux médias
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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