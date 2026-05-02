OTTAWA, ON, le 2 mai 2026 /CNW/ -

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Erevan (Arménie)





11 h 00 Le premier ministre arrivera à Erevan, en Arménie.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool 14 h 50 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre 18 h 45 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre 19 h 25 Le premier ministre rencontrera la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre 20 h 00 Le premier ministre participera à un dîner de travail tenu par le président de l'Arménie, Vahagn Khachaturyan, et le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan.





Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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