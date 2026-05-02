Le dimanche 3 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

02 mai, 2026, 19:25 ET

OTTAWA, ON, le 2 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Erevan (Arménie)


11 h 00           

Le premier ministre arrivera à Erevan, en Arménie.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

14 h 50           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

18 h 45           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

19 h 25           

Le premier ministre rencontrera la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

20 h 00           

Le premier ministre participera à un dîner de travail tenu par le président de l'Arménie, Vahagn Khachaturyan, et le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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