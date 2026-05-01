OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ -

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Région de la capitale nationale (Canada)

16 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Erevan, en Arménie, pour participer

au 8e Sommet de la Communauté politique européenne.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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