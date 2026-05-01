Le samedi 2 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

01 mai, 2026, 17:32 ET

OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

16 h 00

Le premier ministre s'envolera vers Erevan, en Arménie, pour participer
au 8e Sommet de la Communauté politique européenne.



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