Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
01 mai, 2026, 17:32 ET
OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
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16 h 00
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Le premier ministre s'envolera vers Erevan, en Arménie, pour participer
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Note à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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