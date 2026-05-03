EREVAN, Arménie, le 3 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Pashinyan pour son hospitalité et pour l'avoir invité à participer au sommet. Il s'agit de la première fois qu'un dirigeant non européen participe au sommet, et de la première visite officielle d'un premier ministre du Canada en Arménie depuis près d'une décennie.

Les dirigeants ont souligné les relations bilatérales solides entre le Canada et l'Arménie, renforcées par l'ouverture d'une ambassade canadienne à Erevan en 2023 et par la présence de plus de 60 000 Canadiens d'origine arménienne.

Les dirigeants ont convenu de poursuivre leur collaboration en vue de faire avancer leurs priorités communes.

Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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