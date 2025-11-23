JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Jamaïque et président de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Andrew Holness, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer le partenariat entre le Canada et la Jamaïque dans les domaines des échanges commerciaux et de la sécurité, notamment par l'entremise du Partenariat stratégique Canada-CARICOM.

Le premier ministre Carney a souligné le soutien du Canada aux opérations de secours à la suite du passage de l'ouragan Melissa, notamment par l'envoi de denrées alimentaires, de trousses médicales et d'aide humanitaire par l'intermédiaire de partenaires comme la Croix-Rouge canadienne et le Programme alimentaire mondial. Le Canada a également activé le Centre de soutien opérationnel des Forces armées canadiennes afin d'appuyer les Forces armées jamaïcaines dans leurs opérations de secours.

Les dirigeants ont discuté du financement de la reconstruction résiliente face aux changements climatiques ainsi que des mécanismes permettant d'accélérer l'acheminement de l'aide.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Holness ont convenu de rester en contact.

