NEW YORK, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Chine, Li Qiang, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les dirigeants ont évoqué les récents échanges fructueux entre leurs deux pays et exprimé leur volonté de poursuivre ces échanges, notamment aux plus hauts échelons décisionnels.

Le premier ministre et son homologue ont salué le dialogue constructif lors d'une réunion du Comité mixte sur l'économie et le commerce qui s'est tenue au Canada en août afin de relancer les relations commerciales. Conscients des efforts encourageants déployés par le Canada et la Chine pour atteindre cet objectif, les dirigeants ont discuté de points délicats concernant certains enjeux, notamment l'agriculture et les produits agroalimentaires, dont le canola, ainsi que les fruits de mer et les véhicules électriques.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact et ont manifesté leur intérêt pour la tenue d'une nouvelle réunion.

