JOHANNESBURG (Afrique du Sud), le 23 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Ils ont salué la dynamique de progrès qui caractérise les relations bilatérales depuis leur dernière rencontre en juin au Sommet du G7 à Kananaskis, de même qu'à la suite de l'établissement de la nouvelle feuille de route pour les relations bilatérales annoncée par leurs ministres des Affaires étrangères en octobre.

En faisant fond sur le 7e dialogue ministériel sur le commerce et l'investissement qui s'est tenu à New Delhi, en Inde, le 13 novembre 2025, les dirigeants ont convenu de lancer officiellement des négociations en vue de conclure un accord de partenariat économique global (APEG) ambitieux qui portera sur les biens, les services, les investissements, les produits agricoles et agroalimentaires, le commerce numérique, la mobilité et le développement durable. Les dirigeants se sont dits convaincus que cet APEG constituera un vecteur économique de premier plan et fera plus que doubler les échanges commerciaux bilatéraux pour les porter à 70 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Dans la foulée du rétablissement des hauts-commissaires en août 2025, les deux premiers ministres ont convenu d'accroître les effectifs diplomatiques afin de répondre à la demande croissante de services consulaires et de renforcer les liens entre les peuples, notamment par le partage mutuel de connaissances. Le premier ministre Carney a salué les progrès réalisés par les deux pays dans le cadre du dialogue sur l'application de la loi.

Les premiers ministres ont convenu de l'importance de visites réciproques régulières de haut niveau, entre autres de ministres et de membres de la communauté des affaires.

Le premier ministre Carney a accepté l'invitation du premier ministre Modi de se rendre en Inde au début de 2026.

