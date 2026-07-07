Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten, en marge du Sommet de l'OTAN de 2026 qui se tient à Ankara, en Türkiye.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Jetten ont rappelé le solide partenariat qui unit le Canada et les Pays-Bas, lequel repose sur une longue histoire, des valeurs communes et une coopération étroite dans les domaines de l'économie et de la sécurité.

Les dirigeants ont souligné que les échanges bilatéraux de marchandises avaient plus que doublé au cours de la dernière décennie, et ont discuté des possibilités de resserrer davantage la collaboration dans des secteurs clés, notamment ceux de la défense, des minéraux critiques, de l'énergie, ainsi que des technologies numériques et émergentes.

Le premier ministre Carney a mis en relief les efforts déployés par le Canada visant à instaurer la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, dont l'objectif est d'offrir un financement pluriannuel à faible coût aux initiatives relatives à la défense, à la sécurité et à la résilience.

Les dirigeants ont abordé la question de la guerre d'agression qui se poursuit en Ukraine. Ils ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine et ont convenu de continuer à faire pression sur la Russie pour qu'elle négocie en vue de parvenir à une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Jetten ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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