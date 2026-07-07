Le mercredi 8 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
07 juil, 2026, 12:00 ET
OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Ankara (Türkiye)
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8 h 10
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Le premier ministre arrivera au Sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de 2026.
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Note à l'intention des médias :
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8 h 30
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Le premier ministre tiendra un court point de presse.
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Note à l'intention des médias :
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9 h 00
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Le premier ministre rencontrera la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.
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Note à l'intention des médias :
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10 h 45
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Le premier ministre sera accueilli par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, au Sommet de l'OTAN de 2026.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 00
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Le premier ministre participera à la photo de famille officielle du Sommet de l'OTAN.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 15
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Le premier ministre participera à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord.
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Note à l'intention des médias :
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14 h 05
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Le premier ministre rencontrera le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvič.
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Note à l'intention des médias :
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17 h 30
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Le premier ministre quittera Ankara, en Türkiye.
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Note à l'intention des médias :
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Djedda (Arabie saoudite)
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21 h 15
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Le premier ministre arrivera à Djedda, en Arabie saoudite.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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