Le mercredi 8 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

07 juil, 2026, 12:00 ET

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Ankara (Türkiye)


8 h 10             

Le premier ministre arrivera au Sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool et diffuseur hôte

8 h 30             

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

9 h 00            

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

10 h 45           

Le premier ministre sera accueilli par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, au Sommet de l'OTAN de 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

11 h 00           

Le premier ministre participera à la photo de famille officielle du Sommet de l'OTAN.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

11 h 15           

Le premier ministre participera à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

14 h 05          

Le premier ministre rencontrera le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvič.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

17 h 30           

Le premier ministre quittera Ankara, en Türkiye.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Djedda (Arabie saoudite)


21 h 15           

Le premier ministre arrivera à Djedda, en Arabie saoudite.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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