MEXICO (Mexique), le 18 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, à Mexico, au Mexique.

Le premier ministre et la présidente ont discuté du travail à faire pour intensifier le partenariat entre le Canada et le Mexique afin d'accroître la certitude, la sécurité et la prospérité dans les deux pays.

Les dirigeants ont annoncé la création d'un partenariat stratégique global et le nouveau Plan d'action Canada-Mexique. De plus, ils ont souligné les occasions de renforcer le commerce bilatéral dans des domaines tels que l'infrastructure, l'énergie, l'agriculture et la santé. Ils ont réaffirmé leur engagement à accroître les possibilités de collaboration afin d'offrir plus d'occasions économiques aux travailleurs et aux entreprises, notamment dans le cadre de missions commerciales à venir et de rencontres fréquentes à l'échelon des ministres. Ils se sont également engagés à coordonner étroitement leurs efforts à mesure que progressent les préparatifs en vue du prochain examen de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique.

Le premier ministre et la présidente ont affirmé leurs priorités communes, dont une coopération constante à l'égard de la sécurité frontalière, la lutte contre le crime organisé transnational, la préparation aux situations d'urgence et les mesures pour lutter contre les changements climatiques.

Les dirigeants se sont réjouis d'accueillir la Coupe du Monde 2026 de la FIFA, la première Coupe du Monde qui se déroulera dans trois pays, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis. Cet événement devrait injecter 2 milliards de dollars dans l'économie canadienne.

