GYEONGJU, République de Corée, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre du Japon, Takaichi Sanae, en marge de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en République de Corée.

Le premier ministre Carney a félicité la première ministre Takaichi d'avoir été élue comme nouvelle première ministre du Japon. Les dirigeants ont discuté de la possibilité d'étendre les relations économiques productives entre le Canada et le Japon, en soulignant qu'elles reposaient sur des échanges commerciaux bilatéraux s'élevaient à 32 milliards de dollars par année.

Le premier ministre Carney a mis l'accent sur la solide collaboration entre le Canada et le Japon dans le domaine de l'énergie, comme en témoignent le projet LNG Canada et son rôle dans la sécurité énergétique de la région indo-pacifique.

Le premier ministre a présenté la nouvelle mission ambitieuse du Canada, qui consiste à doubler ses exportations dans des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie, ainsi que la stratégie fondamentale du Budget 2025 visant à mobiliser des niveaux sans précédent de nouveaux investissements au Canada. Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'augmenter le commerce et les investissements bilatéraux, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la technologie.

Le premier ministre Carney et la première ministre Takaichi ont convenu de rester en contact étroit.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]