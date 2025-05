VATICAN CITY, le 18 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec les premiers ministres de l'Australie, de la Bulgarie, de la Lettonie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Croatie, ainsi qu'avec les présidents d'Israël, de l'Irlande, du Paraguay et du Nigéria, en marge de la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Le premier ministre a mis en relief le mandat de son nouveau gouvernement, qui consiste à diversifier le commerce, à bâtir une économie plus forte et à resserrer les liens commerciaux avec ses partenaires. À cette fin, il s'est dit prêt à travailler en partenariat sur des priorités communes.

Lors de son entretien avec le président d'Israël, Isaac Herzog, le premier ministre Carney a réitéré que le Hamas doit libérer tous les otages et a souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il a appelé à l'acheminement urgent d'une aide humanitaire vitale aux civils et a affirmé le soutien du Canada à une solution à deux États. Le premier ministre et le président ont convenu que le Hamas doit déposer les armes et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance future de Gaza.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

