TORONTO, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires présidée par le président de la France, Emmanuel Macron, et le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, aux côtés du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

La Coalition a discuté des moyens de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Le premier ministre Carney et les membres de la Coalition ont salué l'ouverture des États-Unis à soutenir les efforts déployés en ce sens afin de favoriser la paix et la sécurité à long terme en Ukraine et en Europe.

Le premier ministre a affirmé l'engagement inébranlable du Canada envers la Coalition ainsi que la volonté de ce dernier de fournir une aide militaire directe et évolutive à l'appui d'un cessez-le-feu et d'une paix durable. Il s'est joint aux membres de la Coalition pour souligner la nécessité de maintenir une pression économique multilatérale sur la Russie pour qu'elle mette fin à son agression.

