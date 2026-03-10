Le mercredi 11 mars 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 mars, 2026, 18:56 ET

OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 30

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


18 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion d'un événement marquant la Saint-Patrick.



Fermé aux médias

