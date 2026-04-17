OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de dirigeants axée sur la préservation de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Cette réunion était organisée conjointement par le président de la France, Emmanuel Macron, et le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Les dirigeants ont discuté de l'évolution rapide de la situation dans le détroit sur les plans de la sécurité et de l'économie. Ils ont notamment évoqué les graves perturbations qui touchent le trafic maritime mondial, les marchés de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement essentielles. Ils ont salué le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, ainsi que l'annonce de la réouverture du détroit par l'Iran. Ils ont souligné que les menaces pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz constituent un défi direct pour le droit international, la stabilité économique mondiale et le transport maritime mondial.

Le premier ministre Carney a exprimé la pleine solidarité du Canada avec les partenaires du Golfe qui ont été durement touchés par les récentes attaques de représailles et les pressions économiques. Il a salué le leadership exercé par la France et le Royaume-Uni en vue de faire avancer les efforts diplomatiques et de planification coordonnés visant à rétablir un passage sûr et fiable à travers ce corridor essentiel. Le premier ministre a souligné l'importance de la coopération internationale pour protéger les droits de navigation et favoriser la stabilité du transport maritime commercial par le biais d'un cadre de défense fondé sur le droit international.

Le Canada est prêt à prendre d'autres mesures pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit, notamment par le biais d'un dialogue diplomatique, d'actions de sensibilisation à l'échelle internationale et du soutien à la sûreté et à la sécurité des équipages.

Le premier ministre Carney a appelé toutes les parties à poursuivre les négociations et à éviter toute action susceptible de déstabiliser davantage la région.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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