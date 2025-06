XXIVe Congrès de la FEC-CSQ - Youri Blanchet réélu à la présidence de la FEC-CSQ

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - À l'issue du XXIVe Congrès de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), s'étant tenu à Rivière-du-Loup et ayant pour thème « Du cœur au savoir », Youri Blanchet a été réélu à la présidence, pour un deuxième mandat.

Enseignant en arts visuels avant d'être élu vice-président du bureau syndical de la Fédération en 2019, puis président en 2022, M. Blanchet se mobilise pour les conditions des enseignantes et des enseignants depuis plus d'une décennie : « La flamme est toujours vive en moi, et j'ai un grand désir de continuer à œuvrer à la représentation des enseignantes et des enseignants du réseau collégial ainsi qu'à la défense de cet ordre d'enseignement qui est particulièrement mis à mal par le gouvernement actuel. » Youri Blanchet prend à cœur la réussite étudiante et entame sa deuxième présidence avec motivation et aspiration : « J'ai envie de continuer à contribuer, en collaboration étroite avec les autres personnes élues au bureau syndical, au maintien et à la reconnaissance du réseau collégial. »

Un congrès couronné de succès

Du 4 au 6 juin, la région du Bas-Saint-Laurent a été le cœur d'échanges et de discussions visant à réfléchir aux prochaines formes de partage des connaissances dans le milieu collégial. C'est en prenant part à des conférences diversifiées que les déléguées et délégués ont pu ouvrir le dialogue et réfléchir à l'adaptation de la pratique enseignante, à l'ère des nouveaux outils numériques. « Dans nos cégeps, l'arrivée de l'IA soulève à la fois les enjeux très concrets des évaluations et du plagiat, mais ces nouvelles possibilités sont également susceptibles de remettre en question, auprès de la population étudiante, l'intérêt même d'accumuler des connaissances et d'en discuter dans un cadre éducatif », rappelle Youri Blanchet.

Une équipe diversifiée pour bien représenter la réalité enseignante

Cette rencontre triennale a également été l'occasion d'élire le nouveau bureau syndical de la FEC-CSQ, qui défendra les intérêts du personnel enseignant du réseau collégial au cours des trois prochaines années.

Réélu à la trésorerie, Louis-Philippe Paulet a toujours gardé un pied dans sa classe du Cégep de Sorel-Tracy où il enseigne, depuis 1998, au département de Techniques d'administration et de gestion. Ses collègues, Julie Bellemare et Hugo Boulanger, ont également été élus une première fois en 2022 à la vice-présidence de la FEC-CSQ. Mme Bellemare enseigne la biologie au Cégep de Victoriaville et a fait des relations de travail sa spécialité au fil de ses implications syndicales. Enseignant au Cégep de Rimouski, Hugo Boulanger souhaite continuer de contribuer au positionnement de la FEC-CSQ au sein de la communauté collégiale et au sein de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Élue au bureau syndical à la vice-présidence en 2021, Nancy Quessy a mené plusieurs dossiers de front. Que ce soit en accompagnant le comité d'action féministe de la FEC-CSQ, en documentant les effets de l'application de la Loi 14 dans les cégeps anglophones ou encore en mettant à profit son expertise lorsque la formation générale est remise en question.

Nouvellement élue au bureau syndical à la vice-présidence, Édith Pouliot est toutefois un visage bien connu au sein de la FEC-CSQ et de la communauté collégiale. Membre de l'exécutif du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy depuis 2018, elle a notamment été présidente de 2022 à 2025 et on a pu l'entendre à plusieurs reprises dans les médias pour parler notamment de liberté académique.

Conformément aux statuts et règlements de la Fédération, les membres du bureau syndical désigneront prochainement l'une des vice-présidences pour agir à titre de première vice-présidence. L'événement a aussi été l'occasion d'élire Julie Allard comme coordonnatrice du CAFFEC (comité d'action féministe de la FEC-CSQ) et Julie Payot à titre de soutien en relations de travail.

Composition du bureau syndical de la FEC-CSQ :

Youri Blanchet , présidence;

, présidence; Édith Pouliot, vice-présidence;

Hugo Boulanger , vice-présidence;

, vice-présidence; Julie Bellemare , vice-présidence;

, vice-présidence; Nancy Quessy , vice-présidence;

, vice-présidence; Louis-Philippe Paulet , trésorerie.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant près de 3500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec, dont Rivière-du-Loup. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

