Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 15 mai 2026

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 15 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce dans le cadre de la Rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire

Heure : 9 h

Lieu : Drummondville, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, de la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, et du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Visite des installations d'une ferme laitière (fermé aux médias)

Heure : 10 h 45

Lieu : Saint-Hélène-de-Bagot, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]