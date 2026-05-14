Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 15 mai 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
14 mai, 2026, 19:13 ET
QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 15 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Annonce dans le cadre de la Rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire
Heure : 9 h
Lieu : Drummondville, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, de la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, et du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix.
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités au service des relations de presse à l'adresse [email protected].
Visite des installations d'une ferme laitière (fermé aux médias)
Heure : 10 h 45
Lieu : Saint-Hélène-de-Bagot, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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