/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire - Voir grand pour l'avenir du secteur bioalimentaire/

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, invite les représentants des médias à la rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire.

Sous le thème Voir grand, cette rencontre réunira plus de 700 acteurs du secteur bioalimentaire, dont près de 400 personnes sur place. Elle sera l'occasion de faire le point sur les priorités du secteur, de renforcer la collaboration avec les partenaires et de mettre de l'avant des actions concrètes pour appuyer les producteurs, les pêcheurs, les transformateurs et les entreprises bioalimentaires du Québec.

Date : Le 15 mai 2026 Heure : 8 h 30 - Accueil des journalistes

8 h 50 - Mot de bienvenue du ministre Martel

9 h - Annonce pour la compétitivité du secteur agricole

12 h 20 - Annonce pour le secteur des pêches et de l'aquaculture Lieu : Drummondville

Pour plus de détails, consultez le programme de la journée.

Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]