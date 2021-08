Compensation fédérale pour les services de garde - C'est maintenant qu'il faut créer des places et améliorer les conditions des travailleuses

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande au gouvernement Legault d'utiliser la compensation fédérale pour combler le manque de places dans le réseau des services de garde éducatifs et pour améliorer les conditions de travail et salariales du personnel.

Le gouvernement fédéral annonce une compensation allant jusqu'à 6 milliards de dollars d'ici 5 ans pour le Québec. Cet investissement est une occasion à ne pas manquer pour régler les deux problèmes criants du réseau : le manque de places et le manque de personnel. Pourtant, le gouvernement Legault n'indique pas pour le moment de quelle manière il utilisera ces sommes. Pour la FSSS-CSN, la compensation fédérale doit servir à créer des places en CPE et en milieu familial régi et subventionné et à donner de bonnes conditions aux travailleuses de ce réseau.

« Avec cette annonce, le gouvernement Legault a maintenant tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des familles. C'est là que ce nouvel argent doit aller. Dans les derniers mois, on a vu trop de témoignages de familles qui peinent à trouver une place en service de garde. Tout ça alors que les conditions de travail et salariales sont si difficiles qu'on peine à attirer des travailleuses dans les CPE », explique Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

« De plus, les offres déposées par le gouvernement Legault pour la négociation des travailleuses des CPE ne sont pas suffisantes pour redresser le réseau. Il faut espérer un changement de ton avec cette annonce. Il n'y a pas plus d'excuses pour donner de meilleurs salaires aux travailleuses et améliorer leurs conditions de travail pour donner de meilleurs services aux enfants », de conclure Lucie Longchamps.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

