JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Hier, le premier ministre Mark Carney et le chancelier fédéral de l'Allemagne, Friedrich Merz, se sont rencontrés en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre Carney et le chancelier fédéral Merz ont évoqué les relations étroites entre le Canada et l'Allemagne sur les plans de l'économie et de la sécurité, et ont discuté de partenariats dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie propre, de l'IA, de l'aérospatiale et de la défense. La semaine dernière, le Canada et l'Allemagne ont conclu un accord d'un milliard de dollars pour l'achat d'un système canadien de gestion de combat, ce qui témoigne de la relation commerciale croissante entre les deux pays. Par ailleurs, les dirigeants ont convenu de collaborer à l'égard de projets souverains d'IA.

Le premier ministre et le chancelier fédéral ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine et indiqué que tout accord doit inclure la participation de l'Ukraine, respecter ses intérêts fondamentaux et prévoir des garanties de sécurité. Les deux dirigeants entendent travailler avec les Alliés afin d'instaurer une paix juste et durable en Ukraine.

Les dirigeants ont également discuté de la situation au Moyen-Orient. Ils ont indiqué soutenir le plan de paix global visant à mettre fin à la guerre à Gaza, et ont souligné l'importance pour toutes les parties de continuer à participer de manière constructive aux prochaines étapes. Les deux dirigeants ont convenu qu'il était nécessaire d'assurer un acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire.

Le premier ministre Carney et le chancelier fédéral Merz ont convenu de rester en contact étroit.

