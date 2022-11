L'organisme obtient une aide financière de plus de 400 000 $ de DEC.

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 441 000 $ à l'organisme à but non lucratif (OBNL) Communauté Allemande Québec pour l'aider à surmonter les répercussions économiques de la pandémie de COVID‑19. Cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, lui permettra d'actualiser l'offre touristique de son activité principale : le Marché de Noël allemand de Québec.

Communauté Allemande Québec est un OBNL dont la mission est l'organisation d'événements festifs et rassembleurs invitant à la découverte des cultures. Depuis plus d'une décennie à l'approche du temps des Fêtes elle organise le Marché de Noël allemand de Québec. L'activité permet de découvrir les traditions allemandes et européennes des grands marchés de Noël, au cœur du Vieux-Québec. L'aide de DEC permettra cette année de bonifier l'offre du Marché en y ajoutant de nouvelles attractions, telles que le château du père Noël et un parcours d'immenses cadeaux mystères. L'organisme pourra également opérer une refonte de son site Web et développer une application mobile pour ainsi moderniser l'expérience des visiteurs. L'aide accordée permettra à l'OBNL d'améliorer son offre touristique en adaptant ses services au contexte actuel, en adoptant des pratiques écoresponsables et en se positionnant pour le futur.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID‑19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

« Au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St‑Onge, je suis heureux de souligner aujourd'hui que l'organisation qui chapeaute le Marché de Noël allemand de Québec a pu compter sur un appui du gouvernement du Canada. Les bonifications apportées au Marché de Noël cette année permettront aux Québécoises et Québécois, aux touristes canadiens et ceux du monde entier de profiter de la magie des Fêtes dans le décor féérique du Vieux‑Québec alors que le tourisme reprend vie. »

L'honorable Jean‑Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID‑19. Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme permet aux entreprises de s'adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d'une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‑Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La généreuse contribution de DEC permet au Marché de Noël allemand de Québec de concrétiser sa vision qui est de transformer le Vieux-Québec en un véritable conte de Noël. L'ajout de nouveaux éléments féériques possible grâce à cet apport permet non seulement d'enrichir l'expérience de Noël pour les visiteurs, mais aussi d'augmenter l'achalandage et d'en faire profiter les commerçants, les restaurants et les hôtels environnants. Quelle joie d'être en mesure de bonifier l'offre du Marché de Noël allemand pour son 15e anniversaire! Grâce à DEC, nos visiteurs auront droit à de belles surprises cette année, mais aussi plusieurs que nous réservons pour 2023! »

Britta Kröger, présidente, Marché de Noël allemand de Québec

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

