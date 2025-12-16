Cogeco et Cogeco Communications annoncent la date de divulgation de leurs résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 et de la conférence téléphonique English
16 déc, 2025, 14:02 ET
MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (collectivement « Cogeco ») planifient de divulguer leurs résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026, terminé le 30 novembre 2025, le mercredi 14 janvier 2026, après la fermeture des marchés boursiers.
Les compagnies tiendront un appel conférence le jeudi 15 janvier 2026 à 8 h (heure standard de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels.
La conférence téléphonique pour les analystes sera disponible en direct sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.
Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :
Numéro local - Toronto : 1 289 514 5100
Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717 1738
Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de la société tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco Inc. ou Cogeco Communications Inc.
L'appel conférence sera suivi, à 11 h 30, par l'assemblée annuelle des actionnaires de chacune des compagnies qui se tiendra en mode hybride.
- en direct par webémission à l'adresse suivante : https://meetings.lumiconnect.com/400-904-717-597
- en personne chez Lumi Experience Montreal, 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610 (36e étage)
Investisseurs :
Troy Crandall
Chef de pratique, Relations avec les investisseurs
Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.
Tél.: 514 764-4600
Médias :
Isabelle Famery
Gestionnaire, Communications externes
Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.
Tél.: 514 764-4600
