MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - Cogeco est consternée par la décision du gouvernement fédéral de maintenir le régime d'accès de gros Internet absurde et défaillant du CRTC, et est profondément déçue par l'incapacité du Cabinet à assurer la prospérité économique du pays.

L'inaction du gouvernement étouffe la concurrence et l'investissement dans des infrastructures numériques essentielles, en permettant, de manière inéquitable, aux trois grands acteurs des télécommunications (Bell, Rogers et Telus) de prendre de l'expansion par la réglementation, en revendant les réseaux des plus petits joueurs régionaux. Cela entraînera une réduction du choix offert aux consommateurs et un gel des investissements en infrastructure. En omettant de corriger l'approche erronée du CRTC, le gouvernement a manqué une occasion cruciale de favoriser un marché sain et dynamique qui profite à tous les Canadiens.

« L'inaction du Cabinet fédéral est inacceptable », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. « Elle contredit directement les efforts du gouvernement pour promouvoir une concurrence durable et stimuler la croissance économique. L'approche actuelle du CRTC affaiblit le choix et l'abordabilité, et met un frein à l'innovation et aux investissements cruciaux pour l'avenir du Canada. Si elle n'est pas corrigée, cette politique aura un impact négatif sur les consommateurs et sur l'économie canadienne. »

Cogeco continuera de contester le régime de gros défaillant du CRTC, y compris devant la Cour d'appel fédérale.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

