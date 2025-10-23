Dans le communiqué Cogeco annonce un vaste déploiement dans la majeure partie du Québec apportant une forte concurrence, diffusé le 23-Oct-2025 par Cogeco Communications Inc. sur le fil de presse CNW, la note de bas de page n'a pas été incluse et le communiqué a été transmis de manière incorrecte par CNW. tel qu'incorrectement transmis par CNW. La copie complète et corrigée suit :

Cogeco annonce un vaste déploiement dans la majeure partie du Québec apportant une forte concurrence

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) annonce aujourd'hui la prochaine phase majeure de sa croissance : le déploiement à grande échelle de son offre de services Internet résidentiels. Cette expansion ciblera la majorité du Québec, y compris Montréal, Laval, Gatineau, Sherbrooke, ainsi que la ville de Québec annoncée précédemment.

« Après avoir injecté une concurrence grandement nécessaire dans l'industrie du sans-fil, nous franchissons aujourd'hui une autre étape cruciale en étendant notre service Internet résidentiel à la majeure partie du Québec, » a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. «‌‌ Les Canadiens l'ont clairement exprimé1 : les fournisseurs régionaux, comme nous, sont essentiels pour offrir une alternative attrayante aux trois géants des télécommunications. Depuis notre fondation à Trois-Rivières il y a près de 70 ans, nous nous engageons à offrir plus de choix aux Canadiens. »

Cette stratégie d'expansion est motivée par un engagement à fournir une expérience numérique moderne, combinée à une tarification simple et transparente, afin d'accroître la concurrence face aux géants des télécommunications.

Les résidents des nouvelles zones d'expansion sont invités à entrer leur adresse pour confirmer la disponibilité en visitant le site Web de Cogeco : cogeco.ca/fr/internet/forfaits . Ils peuvent consulter les prix et les offres dans leur région et s'abonner dès aujourd'hui.

1. Nanos Research , RDD dual frame hybrid telephone and online random survey, du 30 août au 2 septembre 2025, n=2066, précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

