Des ajouts nets mettent en évidence la vigueur soutenue du nombre d'abonnés au service Internet au Canada.

Le déploiement prévu des services sans fil au Canada est achevé dans la majeure partie de notre zone de couverture depuis le 15 octobre.

Les données relatives aux abonnés s'améliorent aux États-Unis, et des ajouts nets d'abonnés au service Internet sont enregistrés en Ohio pour la première fois en quatre ans.

Le programme de transformation sur trois ans est sur la bonne voie et a produit les résultats attendus au cours de la première année. Au cours des deux prochaines années, nous nous concentrerons sur la génération de revenus et les économies de coûts .

Le dividende trimestriel a augmenté de 7,0 % pour se chiffrer à 0,987 $ par action.

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2025 et publie ses projections financières pour l'exercice 2026.

« Au dernier trimestre, nous avons indiqué que nous nous attendions au maintien d'une forte croissance de la clientèle au Canada et à une amélioration aux États-Unis, a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. Nous sommes ravis d'avoir réalisé ces objectifs. »

« Nos activités au Canada sont en plein essor. Le nombre d'abonnés à notre service Internet a enregistré la plus forte croissance depuis 13 ans avec l'ajout de 16 988 nouveaux abonnés, et le déploiement de nos services sans fil est en avance sur l'échéancier », a poursuivi M. Perron.

« Aux États-Unis, nos efforts de redressement commencent à porter leurs fruits, comme en témoigne l'amélioration de nos données relatives aux clients. Nous nous attendons à une amélioration des tendances en matière d'abonnements au cours des prochains trimestres. »

« Nous venons d'achever la première année de notre programme de transformation sur trois ans, au cours de laquelle nous avons atteint nos cibles internes en matière de réduction des coûts. Durant les deuxième et troisième années de ce programme, nous nous concentrerons davantage sur la performance au chapitre des produits, la croissance de la clientèle, en plus des économies de coûts, conformément à notre plan initial. »

« Nos projections financières pour l'exercice à venir reflètent notre volonté de mettre l'accent sur la génération de flux de trésorerie, tout en effectuant des investissements additionnels pour étendre les services sans fil au Canada et certains canaux de vente aux États-Unis. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 août 2025 2024 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $ % % Produits 708 693 747 751 (5,2) (5,3) BAIIA ajusté(1) 358 554 370 418 (3,2) (3,3) Marge du BAIIA ajusté(1) 50,6 % 49,5 %



Bénéfice de la période 81 690 85 484 (4,4)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 77 422 81 958 (5,5)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(2) 88 590 99 054 (10,6)











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 265 143 319 177 (16,9)

Flux de trésorerie disponibles(1) 107 781 148 189 (27,3) (27,4) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 165 599 205 100 (19,3) (19,5)









Acquisitions d'immobilisations corporelles 157 625 154 260 2,2

Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 154 274 152 253 1,3 1,2 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 96 456 95 342 1,2 1,4









Intensité du capital(1) 21,8 % 20,4 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 13,6 % 12,8 %













Bénéfice dilué par action 1,82 1,94 (6,2)

Bénéfice dilué par action ajusté(1)(2) 2,09 2,35 (11,1)























Résultats d'exploitation

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 clos le 31 août 2025 :

Les produits ont diminué de 5,2 % pour atteindre 708,7 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont diminué de 5,3 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 9,0 % et de 9,2 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés, en particulier pour les services d'entrée de gamme, de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet et de la concurrence en matière de prix. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont diminué de 1,5 %, principalement en raison de la baisse des produits par client découlant de la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que de la concurrence en matière de prix, facteurs contrebalancés en partie par l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice.

, les produits ont diminué de 5,3 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Le BAIIA ajusté a diminué de 3,2 % pour s'établir à 358,6 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 3,3 % en raison principalement de la baisse des produits dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada, contrebalancée en partie par la baisse des charges d'exploitation attribuable aux initiatives de réduction des coûts et aux gains d'efficacité opérationnelle dont a bénéficié l'ensemble de la Société grâce à notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 7,6 %, ou de 7,9 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a diminué de 1,4 %, tel qu'il est présenté et selon un taux de change constant.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 81,7 millions $, dont une tranche de 77,4 millions $, ou 1,82 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 85,5 millions $ et une tranche de 82,0 millions $, ou 1,94 $ par action après dilution, respectivement, pour la période correspondante de l'exercice 2024. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la baisse du BAIIA ajusté, ainsi qu'à la hausse des charges financières et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, partiellement contrebalancées par les charges pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 14,9 millions $ comptabilisées à l'exercice précédent, qui découlaient principalement de la radiation d'actifs en cours de construction, et par la baisse de la dotation aux amortissements. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (2) s'est établi à 88,6 millions $, ou 2,09 $ par action après dilution (2) , comparativement à 99,1 millions $, ou 2,35 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 154,3 millions $, en hausse de 1,3 % par rapport à 152,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 154,1 millions $, en hausse de 1,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications au Canada. L'augmentation a été partiellement contrebalancée par le calendrier de certaines initiatives dans le secteur des télécommunications au Canada, ainsi que par la diminution des dépenses d'investissement dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, principalement les dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné. Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 57,8 millions $, ou à 57,4 millions $ selon un taux de change constant (1) , comparativement à 56,9 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 96,5 millions $, en hausse de 1,2 % par rapport à 95,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 96,6 millions $, en hausse de 1,4 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion se sont poursuivis principalement au Canada, avec l'ajout de plus de 47 000 foyers câblés (4) au cours de l'exercice 2025, dont plus de 15 000 (4) au cours du quatrième trimestre. L'intensité du capital s'est établie à 21,8 %, comparativement à 20,4 % pour l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, l'intensité du capital s'est établie à 13,6 %, comparativement à 12,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

se sont établies à 154,1 millions $, en hausse de 1,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications au Canada. L'augmentation a été partiellement contrebalancée par le calendrier de certaines initiatives dans le secteur des télécommunications au Canada, ainsi que par la diminution des dépenses d'investissement dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, principalement les dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont augmenté de 2,2 % pour s'établir à 157,6 millions $, principalement en raison de la hausse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 27,3 %, ou de 27,4 % selon un taux de change constant, pour s'établir à 107,8 millions $, ou à 107,7 millions $ selon un taux de change constant (1) , principalement en raison de la baisse du BAIIA ajusté et de l'augmentation des impôts exigibles, des charges financières et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont diminué de 19,3 %, ou de 19,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 165,6 millions $, ou à 165,1 millions $ selon un taux de change constant.

, principalement en raison de la baisse du BAIIA ajusté et de l'augmentation des impôts exigibles, des charges financières et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont diminué de 19,3 %, ou de 19,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 165,6 millions $, ou à 165,1 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 16,9 % pour s'établir à 265,1 millions $, principalement en raison du calendrier de recouvrement des créances clients et autres débiteurs et des paiements des dettes fournisseurs et autres créditeurs, ainsi que de la baisse du BAIIA ajusté.

Au cours de sa réunion du 29 octobre 2025, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende trimestriel de 0,987 $ par action, en hausse de 7,0 % par rapport au dividende de 0,922 $ par action pour l'exercice précédent.

PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE 2026

Cogeco Communications a publié ses projections financières pour l'exercice 2026. L'exercice 2026 sera la deuxième année d'un programme de transformation sur trois ans, dans le cadre duquel des investissements sont effectués afin de mettre la Société sur la voie d'une croissance durable. Sur la base d'un taux de change constant, la Société s'attend à ce que ses produits pour l'exercice 2026 diminuent de 1 % à 3 % en raison principalement de la hausse du nombre d'abonnés au service Internet, de la baisse du nombre d'abonnements aux services de vidéo et de téléphonie filaire, ainsi que de la concurrence en matière de prix. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté de l'exercice 2026 devrait diminuer de 0 % à 2 % étant donné que nos produits demeurent sous pression aux États-Unis et que nous investissons dans de nouvelles capacités de vente et de marketing, particulièrement aux États-Unis, dans le cadre de notre programme de transformation sur trois ans, tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle supplémentaires. De plus, le BAIIA ajusté de l'exercice 2026 reflète les coûts d'exploitation et les investissements pour étendre les services sans fil au Canada. Les dépenses d'investissement nettes devraient se situer entre 560 millions $ et 600 millions $, ce qui comprend des investissements nets d'environ 100 millions $ à 140 millions $ liés aux projets d'expansion du réseau axés sur la croissance, qui permettront d'accroître la zone de couverture de la Société au Canada et aux États-Unis. Le ratio d'intensité du capital devrait se situer entre 19 % et 21 %, ou entre 15 % et 17 % en excluant les projets d'expansion du réseau. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, devraient augmenter de 0 % à 10 % en raison de la baisse des charges financières, partiellement contrebalancée par la hausse des impôts exigibles et par les investissements axés sur la croissance soutenus.









29 octobre 2025



Projections(i) Données réelles

Exercice 2026 (selon un taux de change constant)(ii) Exercice 2025 (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $





Projections financières



Produits Diminution de 1 % à 3 % 2 910 BAIIA ajusté Diminution de 0 % à 2 % 1 443 Dépenses d'investissement nettes 560 $ à 600 $ 588 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 100 $ à 140 $ 108 Intensité du capital 19 % à 21 % 20,2 % Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau 15 % à 17 % 16,5 % Flux de trésorerie disponibles Augmentation de 0 % à 10 %(iii) 517 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau Augmentation de 0 % à 10 %(iii) 626







(i) Variations en pourcentage par rapport à l'exercice 2025. (ii) Les projections financières pour l'exercice 2026 sont fondées sur un taux de change constant de 1,3962 $ CA pour 1 $ US. (iii) Le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles est d'environ 11,5 %.

Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco Communications et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse. Les projections financières excluent l'incidence d'éventuelles acquisitions et/ou cessions d'entreprises, et ne tiennent pas compte des ajustements inhabituels qui pourraient découler de modifications du cadre réglementaire (y compris la modification des tarifs de gros pour les services Internet) et/ou d'enjeux juridiques ou d'éléments non récurrents imprévisibles.





(1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (4) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025, des ajustements ont été apportés aux foyers câblés à la suite d'un examen exhaustif du calcul des foyers américains câblés. Ce changement a été appliqué aux chiffres comparatifs de façon rétrospective.

Faits saillants financiers

Trimestres et exercices clos les 31 août (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 2025 2024 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2)

2025 2024 Variation Variation

selon un taux de change

constant(1)(2) $ $ % %

$ $ % % Opérations

















Produits 708 693 747 751 (5,2) (5,3)

2 910 493 2 976 524 (2,2) (3,4) BAIIA ajusté(2) 358 554 370 418 (3,2) (3,3)

1 442 645 1 442 314 -- (1,1) Marge du BAIIA ajusté(2) 50,6 % 49,5 %





49,6 % 48,5 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(3) 16 032 10 561 51,8



23 320 59 731 (61,0)

Perte de valeur des immobilisations corporelles -- 14 862 --



1 574 14 862 (89,4)

Bénéfice de la période 81 690 85 484 (4,4)



341 787 354 132 (3,5)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 77 422 81 958 (5,5)



322 579 335 534 (3,9)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 88 590 99 054 (10,6)



337 143 400 431 (15,8)

Flux de trésorerie

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 265 143 319 177 (16,9)



1 138 009 1 175 219 (3,2)

Flux de trésorerie disponibles(2) 107 781 148 189 (27,3) (27,4)

517 188 476 021 8,6 7,9 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 165 599 205 100 (19,3) (19,5)

625 663 613 415 2,0 1,3 Acquisitions d'immobilisations corporelles 157 625 154 260 2,2



596 172 659 090 (9,5)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 154 274 152 253 1,3 1,2

588 276 637 833 (7,8) (9,1) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 96 456 95 342 1,2 1,4

479 801 500 439 (4,1) (5,7) Intensité du capital(2) 21,8 % 20,4 %





20,2 % 21,4 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 13,6 % 12,8 %





16,5 % 16,8 %



Données par action(6)

















Bénéfice par action

















De base 1,84 1,95 (5,6)



7,66 7,87 (2,7)

Dilué 1,82 1,94 (6,2)



7,60 7,83 (2,9)

Dilué ajusté(2)(4) 2,09 2,35 (11,1)



7,94 9,35 (15,1)

Dividendes par action 0,922 0,854 8,0



3,688 3,416 8,0























(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3690 $ CA pour 1 $ US et de 1,3606 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration additionnels engagés dans le cadre d'initiatives d'optimisation des coûts, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. De plus, pour l'exercice clos le 31 août 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ont été partiellement contrebalancés par un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail d'un immeuble en Ontario. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration comptabilisés au cours du second semestre de l'exercice relativement à la transformation stratégique annoncée en mai 2024 et à d'autres initiatives d'optimisation des coûts. (4) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 31 août 2025 Au 31 août 2024 (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 75 152 76 335 Total de l'actif 9 692 395 9 675 009 Dette à long terme



Tranche courante 43 632 361 808 Tranche non courante 4 510 769 4 448 261 Endettement net(1) 4 527 171 4 803 629 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 3 160 522 2 979 691 Rendement des capitaux propres(2) 10,5 % 11,3 %







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. (2) Le rendement des capitaux propres est une mesure financière supplémentaire et est calculé en divisant le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société pour l'exercice par la moyenne des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société pour l'exercice.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de l'exercice 2025 de la Société, les états financiers consolidés et les notes annexes de la Société préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») pour l'exercice clos le 31 août 2025.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco Communications.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2025 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,3690 $ CA pour 1 $ US et de 1,3606 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données réelles Incidence

du taux de change Selon un

taux de

change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon

un taux de

change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 708 693 (767) 707 926

747 751

(5,2) (5,3) Charges d'exploitation 346 688 (324) 346 364

372 095

(6,8) (6,9) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 3 451 -- 3 451

5 238

(34,1) (34,1) BAIIA ajusté 358 554 (443) 358 111

370 418

(3,2) (3,3) Flux de trésorerie disponibles 107 781 (125) 107 656

148 189

(27,3) (27,4) Dépenses d'investissement nettes 154 274 (203) 154 071

152 253

1,3 1,2





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux

de change Selon

un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon

un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 2 910 493 (36 120) 2 874 373

2 976 524

(2,2) (3,4) Charges d'exploitation 1 449 632 (19 254) 1 430 378

1 513 258

(4,2) (5,5) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 18 216 -- 18 216

20 952

(13,1) (13,1) BAIIA ajusté 1 442 645 (16 866) 1 425 779

1 442 314

-- (1,1) Flux de trésorerie disponibles 517 188 (3 641) 513 547

476 021

8,6 7,9 Dépenses d'investissement nettes 588 276 (8 395) 579 881

637 833

(7,8) (9,1)



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon

un taux de

change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon

un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 372 931 -- 372 931

378 702

(1,5) (1,5) Charges d'exploitation 172 798 (17) 172 781

175 688

(1,6) (1,7) BAIIA ajusté 200 133 17 200 150

203 014

(1,4) (1,4) Dépenses d'investissement nettes 86 325 (49) 86 276

71 000

21,6 21,5





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un

taux de

change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un

taux de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 1 495 308 -- 1 495 308

1 510 506

(1,0) (1,0) Charges d'exploitation 704 586 (1 135) 703 451

710 706

(0,9) (1,0) BAIIA ajusté 790 722 1 135 791 857

799 800

(1,1) (1,0) Dépenses d'investissement nettes 298 889 (1 095) 297 794

356 274

(16,1) (16,4)



















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 335 762 (767) 334 995

369 049

(9,0) (9,2) Charges d'exploitation 166 327 (306) 166 021

185 588

(10,4) (10,5) BAIIA ajusté 169 435 (461) 168 974

183 461

(7,6) (7,9) Dépenses d'investissement nettes 66 295 (154) 66 141

76 238

(13,0) (13,2)





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 1 415 185 (36 120) 1 379 065

1 466 018

(3,5) (5,9) Charges d'exploitation 711 775 (18 104) 693 671

759 658

(6,3) (8,7) BAIIA ajusté 703 410 (18 016) 685 394

706 360

(0,4) (3,0) Dépenses d'investissement nettes 278 036 (7 285) 270 751

267 728

3,9 1,1



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 77 422 81 958 322 579 335 534 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 16 032 10 561 23 320 59 731 Perte de valeur des immobilisations corporelles -- 14 862 1 574 14 862 Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- -- 16 880 Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (3 938) (6 648) (8 064) (24 109) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (926) (1 679) (2 266) (2 467) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 88 590 99 054 337 143 400 431











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau





Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 265 143 319 177 1 138 009 1 175 219 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (1 530) (34 878) (6 328) (56 369) Impôts sur le résultat payés 5 170 6 526 7 151 5 719 Impôts exigibles (12 183) (553) (47 584) (20 147) Intérêts payés 75 376 71 695 268 899 266 464 Charges financières (69 633) (61 925) (273 986) (277 690) Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- -- 16 880 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 567 2 190 8 867 9 143 Dépenses d'investissement nettes(2) (154 274) (152 253) (588 276) (637 833) Produit des transactions de cession-bail et des autres cessions d'immobilisations corporelles 606 594 23 338 3 378 Remboursement des obligations locatives (3 461) (2 384) (12 902) (8 743) Flux de trésorerie disponibles 107 781 148 189 517 188 476 021 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 57 818 56 911 108 475 137 394 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 165 599 205 100 625 663 613 415











(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement du BAIIA ajusté













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 81 690 85 484 341 787 354 132 Impôts sur le résultat 17 621 15 225 87 330 62 342 Charges financières 69 633 61 925 273 986 277 690 Perte de valeur des immobilisations corporelles -- 14 862 1 574 14 862 Amortissements 173 578 182 361 714 648 673 557 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 16 032 10 561 23 320 59 731 BAIIA ajusté 358 554 370 418 1 442 645 1 442 314











Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 157 625





154 260

2,2

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la période (3 351)





(2 007)

67,0

Dépenses d'investissement nettes 154 274 (203) 154 071

152 253

1,3 1,2 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 57 818 (387) 57 431

56 911

1,6 0,9 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 96 456 184 96 640

95 342

1,2 1,4





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 596 172





659 090

(9,5)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la période (7 896)





(21 257)

(62,9)

Dépenses d'investissement nettes 588 276 (8 395) 579 881

637 833

(7,8) (9,1) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 108 475 (550) 107 925

137 394

(21,0) (21,4) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 479 801 (7 845) 471 956

500 439

(4,1) (5,7)



















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 107 781 (125) 107 656

148 189

(27,3) (27,4) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 57 818 (387) 57 431

56 911

1,6 0,9 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 165 599 (512) 165 087

205 100

(19,3) (19,5)





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 517 188 (3 641) 513 547

476 021

8,6 7,9 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 108 475 (550) 107 925

137 394

(21,0) (21,4) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 625 663 (4 191) 621 472

613 415

2,0 1,3



















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

