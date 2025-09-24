MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (collectivement « Cogeco ») planifient de divulguer leurs résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2025, terminé le 31 août 2025, le mercredi 29 octobre 2025, après la fermeture des marchés boursiers.

Les compagnies tiendront un appel conférence le jeudi 30 octobre 2025 à 8 h 00 (heure avancée de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels.

La conférence téléphonique pour les analystes sera disponible en direct sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro local - Toronto : 1 289 514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717-1738

Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

Investisseurs :

Troy Crandall

Chef de pratique, Relations avec les investisseurs

Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.

Tél.: 514 764-4600

[email protected]

Médias :

Isabelle Famery

Gestionnaire, Communications externes

Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.

Tél.: 514 764-4600

[email protected]

SOURCE Cogeco inc.