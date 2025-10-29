Des ajouts nets mettent en évidence la vigueur soutenue du nombre d'abonnés au service Internet au Canada.

Le déploiement prévu des services sans fil au Canada est achevé dans la majeure partie de notre zone de couverture depuis le 15 octobre.

Les données relatives aux abonnés s'améliorent aux États-Unis, et des ajouts nets d'abonnés au service Internet sont enregistrés en Ohio pour la première fois en quatre ans.

Le programme de transformation sur trois ans est sur la bonne voie et a produit les résultats attendus au cours de la première année. Au cours des deux prochaines années, nous nous concentrerons sur la génération de revenus et les économies de coûts .

Le dividende trimestriel a augmenté de 7,0 % pour se chiffrer à 0,987 $ par action.

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2025 et publie ses projections financières pour l'exercice 2026.

« Au dernier trimestre, nous avons indiqué que nous nous attendions au maintien d'une forte croissance de la clientèle au Canada et à une amélioration aux États-Unis, a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. Nous sommes ravis d'avoir réalisé ces objectifs. »

« Nos activités au Canada sont en plein essor. Le nombre d'abonnés à notre service Internet a enregistré la plus forte croissance depuis 13 ans avec l'ajout de 16 988 nouveaux abonnés, et le déploiement de nos services sans fil est en avance sur l'échéancier », a poursuivi M. Perron.

« Aux États-Unis, nos efforts de redressement commencent à porter leurs fruits, comme en témoigne l'amélioration de nos données relatives aux clients. Nous nous attendons à une amélioration des tendances en matière d'abonnements au cours des prochains trimestres. »

« Cogeco Média a enregistré une croissance des produits d'un exercice à l'autre pour un autre trimestre, même si le marché publicitaire en radio est difficile. Cette réussite est attribuable au rendement solide de nos solutions de publicité numérique et à la constante fidélité de nos auditeurs. »

« Nous venons d'achever la première année de notre programme de transformation sur trois ans, au cours de laquelle nous avons atteint nos cibles internes en matière de réduction des coûts. Durant les deuxième et troisième années de ce programme, nous nous concentrerons davantage sur la performance au chapitre des produits, la croissance de la clientèle, en plus des économies de coûts, conformément à notre plan initial. »

« Nos projections financières pour l'exercice à venir reflètent notre volonté de mettre l'accent sur la génération de flux de trésorerie, tout en effectuant des investissements additionnels pour étendre les services sans fil au Canada et certains canaux de vente aux États-Unis. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 août 2025 2024 Variation Variation selon

un taux de

change

constant(1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $ % % Produits 731 367 768 656 (4,9) (5,0) BAIIA ajusté(1) 357 084 371 216 (3,8) (3,9) Bénéfice de la période 76 197 81 437 (6,4)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 16 483 19 248 (14,4)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(2) 20 491 25 562 (19,8)











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 266 738 326 723 (18,4)

Flux de trésorerie disponibles(1) 101 596 143 055 (29,0) (29,1) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 159 414 199 966 (20,3) (20,5)









Acquisitions d'immobilisations corporelles 159 222 156 577 1,7

Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 155 871 154 570 0,8 0,7 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 98 053 97 659 0,4 0,6









Bénéfice dilué par action 1,71 1,99 (14,1)

Bénéfice dilué par action ajusté(1)(2) 2,12 2,65 (20,0)























Résultats d'exploitation

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 clos le 31 août 2025 :

Les produits ont diminué de 4,9 % pour atteindre 731,4 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont diminué de 5,0 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 9,0 % et de 9,2 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés, en particulier pour les services d'entrée de gamme, de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet et de la concurrence en matière de prix. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont diminué de 1,5 %, principalement en raison de la baisse des produits par client découlant de la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que de la concurrence en matière de prix, facteurs contrebalancés en partie par l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice. Les produits du secteur des médias ont augmenté de 8,5 %, en partie grâce à la croissance continue de nos solutions de publicité numérique et à la constante fidélité de nos auditeurs.

, les produits ont diminué de 5,0 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Le BAIIA ajusté a diminué de 3,8 % pour s'établir à 357,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 3,9 % en raison principalement de la baisse des produits dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada, contrebalancée en partie par la baisse des charges d'exploitation attribuable aux initiatives de réduction des coûts et aux gains d'efficacité opérationnelle dont a bénéficié l'ensemble de la Société grâce à notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 7,6 %, ou de 7,9 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a diminué de 1,4 %, tel qu'il est présenté et selon un taux de change constant.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 76,2 millions $, dont une tranche de 16,5 millions $, ou 1,71 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 81,4 millions $ et une tranche de 19,2 millions $, ou 1,99 $ par action après dilution, respectivement, pour la période correspondante de l'exercice 2024. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la baisse du BAIIA ajusté, ainsi qu'à la hausse des charges financières et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, partiellement contrebalancées par les charges pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 15,2 millions $ comptabilisées à l'exercice précédent, qui découlaient principalement de la radiation d'actifs en cours de construction, et par la baisse de la dotation aux amortissements. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (2) s'est établi à 20,5 millions $, ou 2,12 $ par action après dilution (2) , comparativement à 25,6 millions $, ou 2,65 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 155,9 millions $, en hausse de 0,8 % par rapport à 154,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 155,7 millions $, en hausse de 0,7 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications au Canada. L'augmentation a été partiellement contrebalancée par le calendrier de certaines initiatives dans le secteur des télécommunications au Canada, ainsi que par la diminution des dépenses d'investissement dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, principalement les dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné. Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 57,8 millions $, ou à 57,4 millions $ selon un taux de change constant (1) , comparativement à 56,9 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 98,1 millions $, en hausse de 0,4 % par rapport à 97,7 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 98,2 millions $, en hausse de 0,6 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion se sont poursuivis principalement au Canada, avec l'ajout de plus de 47 000 foyers câblés (4) au cours de l'exercice 2025, dont plus de 15 000 (4) au cours du quatrième trimestre.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 29,0 %, ou de 29,1 % selon un taux de change constant, pour s'établir à 101,6 millions $, ou à 101,5 millions $ selon un taux de change constant (1) , principalement en raison de la baisse du BAIIA ajusté et de l'augmentation des impôts exigibles, des charges financières et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont diminué de 20,3 %, ou de 20,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 159,4 millions $, ou à 158,9 millions $ selon un taux de change constant.

Au cours de sa réunion du 29 octobre 2025, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende trimestriel de 0,987 $ par action, en hausse de 7,0 % par rapport au dividende de 0,922 $ par action pour l'exercice précédent.

PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE 2026

Cogeco a publié ses projections financières pour l'exercice 2026. L'exercice 2026 sera la deuxième année d'un programme de transformation sur trois ans, dans le cadre duquel des investissements sont effectués afin de mettre la Société sur la voie d'une croissance durable. Sur la base d'un taux de change constant, la Société s'attend à ce que ses produits pour l'exercice 2026 diminuent de 1 % à 3 % en raison principalement de la hausse du nombre d'abonnés au service Internet, de la baisse du nombre d'abonnements aux services de vidéo et de téléphonie filaire, ainsi que de la concurrence en matière de prix. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté de l'exercice 2026 devrait diminuer de 0 % à 2 % étant donné que nos produits demeurent sous pression aux États-Unis et que nous investissons dans de nouvelles capacités de vente et de marketing, particulièrement aux États-Unis, dans le cadre de notre programme de transformation sur trois ans, tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle supplémentaires. De plus, le BAIIA ajusté de l'exercice 2026 reflète les coûts d'exploitation et les investissements pour étendre les services sans fil au Canada. Les dépenses d'investissement nettes devraient se situer entre 565 millions $ et 605 millions $, ce qui comprend des investissements nets d'environ 100 millions $ à 140 millions $ liés aux projets d'expansion du réseau axés sur la croissance, qui permettront d'accroître la zone de couverture de la Société au Canada et aux États-Unis. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, devraient augmenter de 0 % à 10 % en raison de la baisse des charges financières, partiellement contrebalancée par la hausse des impôts exigibles et par les investissements axés sur la croissance soutenus.









29 octobre 2025



Projections(i) Données réelles

Exercice 2026 (selon un taux de change constant)(ii) Exercice 2025 (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $





Projections financières



Produits Diminution de 1 % à 3 % 3 008 BAIIA ajusté Diminution de 0 % à 2 % 1 453 Dépenses d'investissement nettes 565 $ à 605 $ 591 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 100 $ à 140 $ 108 Flux de trésorerie disponibles Augmentation de 0 % à 10 %(iii) 514 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau Augmentation de 0 % à 10 %(iii) 623







(i) Variations en pourcentage par rapport à l'exercice 2025. (ii) Les projections financières pour l'exercice 2026 sont fondées sur un taux de change constant de 1,3962 $ CA pour 1 $ US. (iii) Le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles est d'environ 11,5 %.

Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse. Les projections financières excluent l'incidence d'éventuelles acquisitions et/ou cessions d'entreprises, et ne tiennent pas compte des ajustements inhabituels qui pourraient découler de modifications du cadre réglementaire (y compris la modification des tarifs de gros pour les services Internet) et/ou d'enjeux juridiques ou d'éléments non récurrents imprévisibles.

__________ (1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (4) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2025, des ajustements ont été apportés aux foyers câblés à la suite d'un examen exhaustif du calcul des foyers américains câblés. Ce changement a été appliqué aux chiffres comparatifs de façon rétrospective.

Faits saillants financiers

Trimestres et exercices clos les 31 août (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 2025 2024 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2)

2025 2024 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) $ $ % %

$ $ % % Opérations

















Produits 731 367 768 656 (4,9) (5,0)

3 008 101 3 073 985 (2,1) (3,3) BAIIA ajusté(2) 357 084 371 216 (3,8) (3,9)

1 452 901 1 454 817 (0,1) (1,3) Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(3) 17 298 12 177 42,1



25 290 63 298 (60,0)

Perte de valeur des immobilisations corporelles (132) 15 229 --



2 433 15 229 (84,0)

Bénéfice de la période 76 197 81 437 (6,4)



335 165 349 381 (4,1)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 16 483 19 248 (14,4)



84 968 96 746 (12,2)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 20 491 25 562 (19,8)



91 187 119 048 (23,4)

Flux de trésorerie

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 266 738 326 723 (18,4)



1 126 848 1 185 150 (4,9)

Flux de trésorerie disponibles(2) 101 596 143 055 (29,0) (29,1)

514 387 475 765 8,1 7,4 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 159 414 199 966 (20,3) (20,5)

622 862 613 159 1,6 0,9 Acquisitions d'immobilisations corporelles 159 222 156 577 1,7



599 294 664 004 (9,7)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 155 871 154 570 0,8 0,7

591 398 642 747 (8,0) (9,3) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 98 053 97 659 0,4 0,6

482 923 505 353 (4,4) (6,0) Données par action(6)

















Bénéfice par action

















De base 1,74 2,02 (13,9)



8,94 8,63 3,6

Dilué 1,71 1,99 (14,1)



8,81 8,55 3,0

Dilué ajusté(2)(4) 2,12 2,65 (20,0)



9,46 10,52 (10,1)

Dividendes par action 0,922 0,854 8,0



3,688 3,416 8,0























(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3690 $ CA pour 1 $ US et de 1,3606 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration additionnels engagés dans le cadre d'initiatives d'optimisation des coûts, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. De plus, pour l'exercice clos le 31 août 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ont été partiellement contrebalancés par un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail d'un immeuble en Ontario. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration comptabilisés au cours du second semestre de l'exercice relativement à la transformation stratégique annoncée en mai 2024 et à d'autres initiatives d'optimisation des coûts. (4) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 31 août 2025 Au 31 août 2024 (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 75 577 77 746 Total de l'actif 9 786 463 9 773 739 Dette à long terme



Tranche courante 45 543 370 108 Tranche non courante 4 664 731 4 594 057 Endettement net(1) 4 685 722 4 957 594 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 862 951 810 437 Rendement des capitaux propres(2) 10,2 % 11,1 %







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. (2) Le rendement des capitaux propres est une mesure financière supplémentaire et est calculé en divisant le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société pour l'exercice par la moyenne des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société pour l'exercice.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de la concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de l'exercice 2025 de la Société, les états financiers consolidés et les notes annexes de la Société préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») pour l'exercice clos le 31 août 2025.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2025 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,3690 $ CA pour 1 $ US et de 1,3606 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 731 367 (767) 730 600

768 656

(4,9) (5,0) Charges d'exploitation 374 283 (324) 373 959

397 440

(5,8) (5,9) BAIIA ajusté 357 084 (443) 356 641

371 216

(3,8) (3,9) Flux de trésorerie disponibles 101 596 (125) 101 471

143 055

(29,0) (29,1) Dépenses d'investissement nettes 155 871 (203) 155 668

154 570

0,8 0,7





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 3 008 101 (36 120) 2 971 981

3 073 985

(2,1) (3,3) Charges d'exploitation 1 555 200 (19 254) 1 535 946

1 619 168

(4,0) (5,1) BAIIA ajusté 1 452 901 (16 866) 1 436 035

1 454 817

(0,1) (1,3) Flux de trésorerie disponibles 514 387 (3 641) 510 746

475 765

8,1 7,4 Dépenses d'investissement nettes 591 398 (8 395) 583 003

642 747

(8,0) (9,3)



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 372 931 -- 372 931

378 702

(1,5) (1,5) Charges d'exploitation 172 798 (17) 172 781

175 688

(1,6) (1,7) BAIIA ajusté 200 133 17 200 150

203 014

(1,4) (1,4) Dépenses d'investissement nettes 86 325 (49) 86 276

71 000

21,6 21,5





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 1 495 308 -- 1 495 308

1 510 506

(1,0) (1,0) Charges d'exploitation 704 586 (1 135) 703 451

710 706

(0,9) (1,0) BAIIA ajusté 790 722 1 135 791 857

799 800

(1,1) (1,0) Dépenses d'investissement nettes 298 889 (1 095) 297 794

356 274

(16,1) (16,4)



















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 335 762 (767) 334 995

369 049

(9,0) (9,2) Charges d'exploitation 166 327 (306) 166 021

185 588

(10,4) (10,5) BAIIA ajusté 169 435 (461) 168 974

183 461

(7,6) (7,9) Dépenses d'investissement nettes 66 295 (154) 66 141

76 238

(13,0) (13,2)





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Produits 1 415 185 (36 120) 1 379 065

1 466 018

(3,5) (5,9) Charges d'exploitation 711 775 (18 104) 693 671

759 658

(6,3) (8,7) BAIIA ajusté 703 410 (18 016) 685 394

706 360

(0,4) (3,0) Dépenses d'investissement nettes 278 036 (7 285) 270 751

267 728

3,9 1,1



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 16 483 19 248 84 968 96 746 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 17 298 12 177 25 290 63 298 Perte de valeur des immobilisations corporelles (132) 15 229 2 433 15 229 Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- -- 16 880 Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (4 239) (7 173) (8 814) (25 151) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (8 919) (13 919) (12 690) (47 954) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 20 491 25 562 91 187 119 048











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau





Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 266 738 326 723 1 126 848 1 185 150 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (8 190) (44 264) (1 640) (58 459) Impôts sur le résultat payés 5 669 6 124 15 451 4 890 Impôts exigibles (11 861) (682) (47 743) (20 995) Intérêts payés 77 297 74 150 277 573 275 283 Charges financières (71 506) (64 461) (282 533) (286 672) Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- -- 16 880 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 614 2 257 9 117 9 336 Dépenses d'investissement nettes(2) (155 871) (154 570) (591 398) (642 747) Produit des transactions de cession-bail et des autres cessions d'immobilisations corporelles 606 594 23 347 3 381 Remboursement des obligations locatives (3 900) (2 816) (14 635) (10 282) Flux de trésorerie disponibles 101 596 143 055 514 387 475 765 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 57 818 56 911 108 475 137 394 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 159 414 199 966 622 862 613 159











(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement du BAIIA ajusté













Trimestres clos les 31 août Exercices clos les 31 août

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 76 197 81 437 335 165 349 381 Impôts sur le résultat 17 274 14 262 87 545 61 808 Charges financières 71 506 64 461 282 533 286 672 Perte de valeur des immobilisations corporelles (132) 15 229 2 433 15 229 Amortissements 174 941 183 650 719 935 678 429 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 17 298 12 177 25 290 63 298 BAIIA ajusté 357 084 371 216 1 452 901 1 454 817











Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 159 222





156 577

1,7

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la période (3 351)





(2 007)

67,0

Dépenses d'investissement nettes 155 871 (203) 155 668

154 570

0,8 0,7 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 57 818 (387) 57 431

56 911

1,6 0,9 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 98 053 184 98 237

97 659

0,4 0,6





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 599 294





664 004

(9,7)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la période (7 896)





(21 257)

(62,9)

Dépenses d'investissement nettes 591 398 (8 395) 583 003

642 747

(8,0) (9,3) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 108 475 (550) 107 925

137 394

(21,0) (21,4) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 482 923 (7 845) 475 078

505 353

(4,4) (6,0)



















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 101 596 (125) 101 471

143 055

(29,0) (29,1) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 57 818 (387) 57 431

56 911

1,6 0,9 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 159 414 (512) 158 902

199 966

(20,3) (20,5)





































Exercices clos les 31 août 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 514 387 (3 641) 510 746

475 765

8,1 7,4 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 108 475 (550) 107 925

137 394

(21,0) (21,4) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 622 862 (4 191) 618 671

613 159

1,6 0,9



















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Troy Crandall

Chef de pratique, relations avec les investisseurs

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Médias

Isabelle Famery

Gestionnaire, communications externes

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

