L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, a rencontré des centaines de membres des communautés noires au pays pendant le Mois de l'histoire des Noirs

OTTAWA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Depuis les pionniers du passé jusqu'aux acteurs de changement d'aujourd'hui, le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de reconnaître les diverses communautés noires du Canada, ainsi que leurs histoires, leurs défis et leurs rêves.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a souligné le Mois de l'histoire des Noirs de 2022 en participant virtuellement à des activités qui ont eu lieu partout au Canada. Ces activités ont souligné l'héritage des Canadiennes et Canadiens noirs et de leurs communautés tout en célébrant leurs nombreuses contributions au pays.

Le 17 février, le ministre Hussen a participé à la célébration virtuelle du Mois de l'histoire des Noirs du gouvernement du Canada. Animée par Yasmine Mathurin et Ricardo Lamour, cette célébration a permis de rendre hommage aux Canadiennes et Canadiens noirs exceptionnels, d'hier et d'aujourd'hui, et de reconnaître l'immense influence des communautés noires sur le paysage culturel, économique, social, scientifique et politique du pays. Le ministre était accompagné du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada; de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse; de l'honorable Rosemary Moodie, sénatrice de l'Ontario; et d'autres députés.

Bien que le Mois de l'histoire des Noirs soit terminé, l'hommage aux réalisations des Canadiennes et Canadiens noirs et de leurs communautés doit se poursuivre bien au-delà d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une année. C'est pourquoi nous continuons à célébrer la joie des personnes noires chaque jour, et que le gouvernement du Canada continue à s'attaquer aux défis et aux obstacles auxquels font face les communautés noires au Canada tout en continuant à investir dans des activités qui reconnaissent l'apport de la population noire.

Alors que ce mois s'achève, l'esprit du thème et l'héritage de ces personnes que nous avons célébrées continuent de briller. Il nous incombe d'en apprendre davantage sur le rôle indispensable que la population noire continue de jouer dans l'édification d'un Canada plus fort, plus équitable et plus inclusif. Continuons à célébrer leur histoire, aujourd'hui et en tout temps.

Citations

« L'histoire des Canadiennes et des Canadiens noirs est celle de tous les Canadiens. Elle ne peut se résumer à un mois de célébrations et de réflexions. J'invite toute la population canadienne à continuer de souligner les réalisations des communautés noires au Canada, tout en reconnaissant les obstacles sociaux et économiques qu'elles subissent en raison du racisme et de la discrimination envers les Noirs qui persistent encore aujourd'hui. Chaque jour et tout au long de l'année, n'oublions pas l'histoire des Noirs, les expériences des Noirs, les récits des Noirs et les rêves des Noirs. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Les faits en bref

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a investi 1,2 million de dollars dans 50 activités communautaires organisées pour le Mois de l'histoire des Noirs partout au pays.

Le 24 janvier, le ministre Hussen a annoncé un appel de concepts pour le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars. Le Fonds vise à obtenir des suggestions innovatrices des communautés noires pour que le Fonds réponde à leurs attentes et aborde les enjeux uniques auxquels elles sont confrontées.

Le 1er février, le ministre Hussen a annoncé l'affectation de 50 millions de dollars à des organismes dirigés par des Noirs du domaine de la construction de logements et de logements à loyer modique pour les familles locataires noires au Canada.

Le 10 février, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 800 000 dollars dans deux projets portant sur les soins de santé mentale pour les Canadiens noirs.

Le 16 février, le gouvernement du Canada a annoncé le versement de 5,4 millions de dollars à deux organismes albertains dirigés par des Noirs dans le cadre du Fonds pour l'écosystème national du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

En août 2021, le gouvernement du Canada a affecté à deux organismes une somme pouvant atteindre 800 000 dollars pour financer des soins de santé mentale afin de promouvoir le bien-être mental dans nos communautés et de s'attaquer aux défis et aux obstacles systémiques auxquels sont confrontés les jeunes Canadiens noirs.

Dans le discours du Trône de 2021, le gouvernement a réitéré son engagement à combattre la haine et le racisme en renouvelant la Stratégie de lutte contre le racisme.

Déclaration du ministre Hussen sur le Mois de l'histoire des Noirs https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/01/declaration-du-ministre-hussen-sur-le-mois-de-lhistoire-des-noirs.htmlhttps://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/01/statement-by-minister-hussen-on-black-history-month.html Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/declarations/2022/02/01/declaration-du-premier-ministre-loccasion-du-mois-de-lhistoire Le gouvernement du Canada met en lumière des projets qui aideront à réduire les obstacles à l'emploi pour les Canadiens noirs https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2022/01/le-gouvernement-du-canada-met-en-lumiere-des-projets-qui-aideront-a-reduire-les-obstacles-a-lemploi-pour-les-canadiens-noirs.html Le gouvernement du Canada lance un appel de concepts pour le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/01/le-gouvernement-du-canada-lance-un-appel-didees-pour-le-fonds-de-dotation-philanthropique-dirige-par-les-noirs.html

Mois de l'histoire des Noirs https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html Célébration virtuelle du Mois de l'histoire des Noirs https://www.youtube.com/watch?v=VzP5D1EpNFc Reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme/decennie-internationale-ascendance-africaine.html Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine : reconnaissance, justice et développement https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/secretariat-federal-lutte-contre-racisme.html Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html

