MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement du site patrimonial de l'Usine-de-Filtration-Atwater, un joyau historique et architectural qui joue un rôle crucial dans la gestion de l'eau à Montréal depuis le milieu du XIXe siècle.

Ce classement protège un ensemble bâti de style italianisant ainsi que des infrastructures érigées dès 1856 pour répondre aux besoins spécifiques des différentes étapes du traitement de l'eau, dont une station de pompage, une tour de lavage, des galeries de filtration et des réservoirs souterrains. Le site de l'Usine-de-Filtration-Atwater présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs à la fois historique et architecturale. Il constitue le plus ancien ensemble d'infrastructures de traitement des eaux encore en fonction au Québec. Son évolution au fil des décennies, tout en maintenant une unité architecturale cohérente, constitue un exemple remarquable de la capacité d'un lieu à allier tradition et modernité au service de la collectivité.

Citations

« Le classement du site patrimonial de l'Usine-de-Filtration-Atwater permet de mettre en lumière une œuvre majeure de génie civil. Elle est un élément clé de la compréhension de l'évolution du savoir québécois dans le déploiement d'infrastructures sanitaires et un témoin privilégié des transformations technologiques qui ont joué un rôle déterminant dans le développement de notre métropole. C'est un pan de notre histoire que des concepteurs, ingénieurs et travailleurs nous ont laissé en héritage et qui mérite d'être reconnu et préservé. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Même après 150 ans, l'usine de filtration Atwater joue encore un rôle central dans le pompage, le traitement et la distribution de l'eau potable de Montréal. Étant l'infrastructure la plus ancienne de la sorte au Québec, elle est un précieux héritage architectural de plus pour notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] ; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]