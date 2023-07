CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Des syndicats manifestent devant l'Hôpital de Verdun

MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Plusieurs centaines de personnes membres de l'APTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, du STTCCSMTL-CSN et du SCFP 4628 (Syndicat canadien de la fonction publique, Local 4628) se sont réunies ce midi devant l'Hôpital de Verdun pour envoyer un message fort au gouvernement Legault dans le contexte des négociations actuelles.

Décrier le manque de respect et la lenteur du processus de négociation

Fortes, unies et résilientes, c'est ensemble que les personnes travailleuses du Front Commun ont manifesté en peignant des graffitis temporaires devant les installations de l'Hôpital de Verdun.

« Cette démonstration d'unité est le reflet des enjeux vécus par nos membres ainsi que des préoccupations importantes que nous avons dans le contexte des négociations actuelles. Le secteur public, et particulièrement le réseau de la santé et des services sociaux, fonctionne au quotidien avec des effectifs réduits. Ce n'est pas seulement à cause de la période estivale, c'est surtout parce que les conditions de travail déplorables causent une surcharge, physique comme psychologique, qui rend l'attraction et la rétention de personnel très difficiles » a déclaré la présidente de l'exécutif local de l'APTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Julie Houle.

« Nous, d'une seule voix » est le message d'unité et de solidarité inscrit au sol à divers endroits au cours de la manifestation par les travailleuses et les travailleurs. Les personnes syndiquées en ont assez d'être considérées exclusivement comme une dépense par le gouvernement caquiste.

« Nous, les travailleurs et travailleuses, allons lutter avec la population pour maintenir un réseau de santé accessible et gratuit comme l'ont fait les travailleurs et travailleuses il y a 50 ans. En mémoire de cette lutte, nous devons nous unir pour ne pas nous appauvrir! », s'est exclamé Samuel Sicard, président de la section locale SCFP 4628.

En distribuant des tracts visant à sensibiliser la population, les employé·e·s du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal souhaitaient rappeler à la population la gravité de la situation. Il en va de de la préservation de la qualité des soins offerts à la population montréalaise.

« Le gouvernement offre aux travailleuses et aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux une augmentation de salaire de 9 % sur 5 ans. Les député-es viennent de se voter une augmentation de 30 %. Cette iniquité de traitement est scandaleuse. Les syndiqué-es ne se laisseront pas faire, l'automne sera chaud », a conclu Alain Croteau, président du STTCCSMTL-CSN du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

La FSSS-CSN compte plus de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE : Marc-Antoine Audette, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

