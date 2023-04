VANCOUVER, BC, le 15 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Judy Desjarlais, chef des Blueberry River First Nations, Trevor Makadahay, chef de la Doig River First Nation, Darlene Hunter, chef de la Halfway River First Nation, Justin Napoleon, chef des Saulteau First Nations, et Roland Willson, chef des West Moberly First Nations, en compagnie de de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones du Canada, de l'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, et de l'honorable Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont annoncé des ententes de revendications en matière de droits fonciers issus des traités pour ces Nations. Les règlements règlent des revendications de longue date selon lesquelles ces Premières Nations n'ont pas reçu toutes les terres qui leur étaient dues en vertu du Traité 8, qu'elles ont signé en 1899.

Le respect des obligations découlant des traités et des lois envers les Premières Nations et la collaboration en vue de renouveler les relations sont essentiels pour remédier aux torts historiques et faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. Ces règlements créeront également des possibilités économiques et commerciales pour toute la région du nord-est de la Colombie-Britannique.

Pendant plus de 100 ans, les Premières Nations ont été privées de l'utilisation et des avantages de milliers d'acres de terres qui leur étaient dus en vertu du Traité 8, tandis que les ressources sur et sous ces terres étaient prises et exploitées par d'autres. En vertu des ententes de règlement, le Canada indemnisera les Premières Nations pour les pertes et les coûts liés aux revendications. En plus de l'indemnisation pécuniaire du gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique fournira aux Premières Nations près de 115 000 acres de terres de la Couronne. Dans une entente connexe, la province de l'Alberta a également accepté de fournir une superficie de terres à la Doig River First Nation dans cette province.

Le règlement de ces revendications relatives aux droits fonciers issus de traités est le résultat des efforts déployés par les chefs, les conseils, les communautés et les négociateurs depuis 2004. Ces ententes de règlement sur les droits fonciers issus de traités démontrent l'engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à faire progresser la réconciliation - un engagement qui témoigne de notre volonté d'instaurer la confiance, de reconnaître et de respecter les relations issues de traités et de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens.

« Il s'agit d'une journée monumentale pour la communauté des Blueberry River First Nations, et pour nos Aînés et les ancêtres qui nous ont précédés. Ce règlement fait partie d'un processus continu de reconnaissance et de guérison de la longue et difficile histoire de déplacement et de marginalisation de la communauté de Blueberry sur notre territoire traditionnel. Nous avons surmonté de nombreux défis et obstacles importants au cours de près de deux décennies de négociations visant à obtenir une indemnisation équitable de la Couronne pour notre revendication relative aux droits fonciers issus de traités. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais dans l'esprit de la vérité, de la transparence et de la réconciliation, nous sommes en train de tracer la voie pour que les sept prochaines générations puissent continuer leur mode de vie traditionnel et culturel sur la terre d'où venaient nos ancêtres, qu'ils appelaient « Su Nachii K'chige » - le lieu où habite le bonheur. »

Judy Desjarlais

Chef, Blueberry River First Nations

« Le conseil est déterminé à vous rencontrer tous à l'avenir, les membres sont très heureux que les droits fonciers issus de traités soient établis et qu'un investissement important soit fait dans notre communauté locale et dans notre réserve urbaine du Nord-Est de la Colombie-Britannique. »

Trevor Makadahay

Chef, Doig River First Nation

« Les ancêtres de Halfway ont adhéré au Traité 8 en 1914, mais n'ont jamais reçu la totalité des droits fonciers qui leur avaient été promis en vertu du Traité. Halfway a déposé une revendication particulière en novembre 1995 pour ces terres et a entamé les négociations en décembre 2002. Aujourd'hui, 99 ans plus tard, Halfway a enfin réglé cette promesse de traité en suspens avec le Canada et la Colombie-Britannique. Ce règlement profitera non seulement à la génération actuelle de membres de Halfway, mais aussi aux générations à venir. »

Darlene Hunter

Chef, Halfway River First Nation

« Nous sommes très heureux d'avoir enfin conclu une entente avec la Colombie-Britannique et le Canada. Nos Aînés, notre communauté et nos anciens dirigeants ont travaillé pendant des décennies pour réparer cette promesse brisée. Ils n'ont jamais perdu confiance et ils ont prouvé que c'était possible. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu des communautés avoisinantes et des gens de toute la région. Nous pouvons maintenant faire un autre pas en avant ensemble et montrer que le respect du Traité contribuera à faire de la Colombie-Britannique un endroit plus équitable et plus prospère pour tous. »

Justin Napoleon

Chef, Saulteau First Nations

« Nous avons eu beaucoup de mal à en arriver là aujourd'hui! Nous sommes reconnaissants de pouvoir enfin passer à la mise en œuvre. Merci à ceux qui ont travaillé avec diligence sur cette revendication historique, y compris les anciens chefs, conseils, Aînés, membres et équipes juridiques. C'est agréable de passer enfin à la prochaine étape, maintenant que le travail commence. Nous avons hâte de travailler en collaboration avec les deux gouvernements tant que le soleil brillera, que l'herbe poussera et que les rivières couleront. Ce que nous avons pu accomplir ici préparera le terrain pour que les prochaines générations puissent continuer à faire progresser nos nations de façon positive! »

Roland Willson

Chef, West Moberly First Nations

« Une vérité qu'on ne peut ignorer, c'est que pendant beaucoup trop longtemps, les promesses, la confiance et les relations avec les peuples autochtones ont été rompues parce que le Canada n'a pas respecté ses obligations en tant que partenaire du Traité. Maintenant, nous devons travailler ensemble pour nous attaquer à cet héritage et renouveler nos relations avec les générations futures. J'aimerais remercier les chefs, les conseils et la province de la Colombie-Britannique. Alors que nous faisons progresser ensemble ce travail essentiel, nous demeurons fermes dans notre engagement à l'égard de l'esprit et de l'intention du Traité 8. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Honorer le Traité 8 est un élément essentiel du travail de la Colombie-Britannique visant à faire progresser la réconciliation dans la région de Peace River et à rétablir le lien entre ces nations et leurs terres. En réglant les revendications relatives aux droits fonciers issus de traités, nous redressons une injustice historique et nous rétablissons ce qui a été promis en vertu du traité. Il s'agit d'une étape importante qui offrira une plus grande prévisibilité et des possibilités économiques à tous les habitants de la région. »

L'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Le règlement de la revendication relative aux droits fonciers issus de traités constitue une étape historique vers la réconciliation dans la région de Peace River et aidera à bâtir des communautés saines et des économies prospères et prospères. Le respect du Traité 8 profitera à tous ceux qui vivent dans le nord-est de la province. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Les Blueberry River First Nations sont signataires du Traité no 8. Située dans la région de Peace River , dans le nord-est de la Colombie-Britannique, la Nation compte des groupes culturels de Beaver et de Cris qui forment une seule communauté.

, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, la Nation compte des groupes culturels de Beaver et de Cris qui forment une seule communauté. La Doig River First Nation is Tsááʔ ché ne dane est un fier peuple Dane-Zaa autochtone de la région de la partie supérieure de la Peace River en Colombie-Britannique et en Alberta . La communauté est située dans le nord-est de la Colombie-Britannique, à environ 70 km au nord-est de Fort St. John .

is Tsááʔ ché ne dane est un fier peuple Dane-Zaa autochtone de la région de la partie supérieure de la en Colombie-Britannique et en . La communauté est située dans le nord-est de la Colombie-Britannique, à environ 70 km au nord-est de . À l'origine, la Halfway River First Nation était située sur la rivière Chowade. En raison d'une réinstallation dans la RI 168, la Halfway River First Nation est devenue l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, au nord de la rivière Halfway, à environ 75 km au nord-ouest de Fort St. John .

km au nord-ouest de . Les Saulteau First Nations sont un peuple fier et fort sur le plan culturel. La principale communauté des Saulteau est située au lac Moberly, à 100 km au sud-ouest de Fort St. John , près de Chetwynd .

, près de . Les West Moberly First Nations se trouvent sur le lac Moberly et sont signataires du Traité 8.

se trouvent sur le lac Moberly et sont signataires du Traité 8. Les Premières Nations qui n'ont pas reçu toutes les terres auxquelles elles avaient droit en vertu de traités signés par la Couronne et les Premières Nations peuvent déposer une revendication relative aux droits fonciers issus de traités auprès du gouvernement du Canada. Les ententes de règlement relatives aux droits fonciers issus de traités sont négociées entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada, habituellement avec la participation des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 56 revendications particulières ont été réglées pour un montant de 3 515 647 357 $ en compensation, 64 revendications ont été déposées auprès du ministre et du Canada, et le Canada a fait une offre de négociation pour 56 revendications. En partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 665 revendications particulières depuis 1973.

