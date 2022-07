TORONTO, le 27 juill. 2022 /CNW/ - Cinq personnes ont été accusées de distribution illégale de télévision par IP à la suite d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'enquête connue sous le nom de projet OLoki, qui a commencé en janvier 2020, portait sur un groupe d'individus qui exploitaient un service de distribution illicite de télévision par IP à grande échelle. La télévision par IP est la diffusion de contenu télévisuel au moyen de réseaux IP, par opposition à la diffusion par voie terrestre, par satellite et par câble.

Le groupe est accusé d'avoir acheté les services médiatiques légitimes auprès de plusieurs entreprises et de les avoir distribués illégalement au public à moindre coût, sans autorisation.

Le 29 juin 2021, l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans un point de vente au détail de GaloTV (aussi appelé Soltv). Le mandat de perquisition a conduit à la saisie d'un grand nombre de boîtiers décodeurs (utilisés pour décoder et déchiffrer les signaux vidéo) et de centaines de téléviseurs et d'équipements utilisés pour retransmettre les signaux vidéo.

Cinq individus de Toronto ont été accusés des infractions suivantes prévues au Code criminel :

Manuel Da Rocha (67 ans) :

2 chefs de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel;

Vol de services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Code criminel;

services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Vente ou distribution d'appareils en vue d'obtenir des services de télécommunication sans paiement d'une redevance légale, en violation de l'article 327(1) du Code criminel.

Carlos Da Rocha (29 ans) :

2 chefs de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel;

Vol de services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Code criminel;

services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Vente ou distribution d'appareils en vue d'obtenir des services de télécommunication sans paiement d'une redevance légale, en violation de l'article 327(1) du Code criminel.

Carla Da Rocha (29 ans) :

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel;

plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Vol de services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Code criminel;

services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Vente ou distribution d'appareils en vue d'obtenir des services de télécommunication sans paiement d'une redevance légale, en violation de l'article 327(1) du Code criminel.

Carlos Lopes (48 ans) :

2 chefs de fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel;

Vol de services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Code criminel;

services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Vente ou distribution d'appareils en vue d'obtenir des services de télécommunication sans paiement d'une redevance légale, en violation de l'article 327(1) du Code criminel.

Elvis Da Rocha (37ans) :

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel;

plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Vol de services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Code criminel;

services de télécommunication, en violation de l'article 326 du Vente ou distribution d'appareils en vue d'obtenir des services de télécommunication sans paiement d'une redevance légale, en violation de l'article 327(1) du Code criminel.

Les cinq accusés doivent comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Toronto Nord située au 1 000, avenue Finch Est, le 28 juillet 2022, à 14 h 30.

« Cette enquête est un excellent exemple de l'engagement de la GRC d'assurer la sécurité de nos collectivités en perturbant efficacement la cybercriminalité et la criminalité financière. »

-Lina Dabit, inspectrice, officière responsable de l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division O de la GRC

L'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC est une unité spécialisée dont le mandat est de protéger les Canadiens en détectant les menaces de sécurité, en enquêtant sur celles-ci et en perturbant les activités des cybercriminels, en particulier lorsque l'Internet et les technologies de l'information jouent un rôle important dans la perpétration d'une infraction criminelle.

Si vous détenez des renseignements concernant des activités cybercriminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1-800-387-0020, ou communiquer de façon anonyme avec Échec au crime, au 1-800-222-8477.

