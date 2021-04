L'initiative de la Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO vise à ajouter de la capacité et des ressources pour soutenir l'accès à la vaccination.

Les cliniques seront localisées au Centre Bell et au Complexe sportif Bell de Brossard et commenceront leurs activités au début mai.

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à l'effort de vaccination en cours au Québec et soutenir leurs communautés, la Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO unissent leurs forces pour offrir deux cliniques de vaccination contre la COVID-19 à Montréal et à Brossard.

Ces cliniques, qui seront mises en place au Centre Bell et au Complexe sportif Bell de Brossard, visent à soutenir les actions du réseau de la santé et des pharmacies afin d'accélérer le rythme de la campagne de vaccination auprès de la population en général par l'ajout de ressources et de capacité à l'effort collectif.

Les résidents du Grand Montréal, incluant les presque 50 000 employés travaillant pour l'une des cinq entreprises et les membres de leur famille immédiate, auront accès à ces cliniques de vaccination, toujours en suivant l'ordre de priorité établi par le gouvernement. Le regroupement poursuit également les discussions avec le réseau de la santé pour la mise en place de cliniques additionnelles.

La Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO se sont engagées à verser les 4 millions de dollars requis pour assurer la mise en place et le fonctionnement des cliniques, ce qui inclut les sites, le personnel et tout le soutien logistique.

Ces cliniques commenceront leurs activités vers le début mai. Les réservations pour s'y faire vacciner se feront, à une date ultérieure, par l'entremise de la plateforme Clic Santé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Pour consulter le communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux : Pandémie de la COVID-19 - Le ministre Christian Dubé annonce les premiers pôles de vaccination en entreprise

SOURCE Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO

Liens connexes

https://www.nbc.ca

https://www.bell.ca

https://corpo.couche-tard.com

https://www.nhl.com/canadiens/

https://www.corpo.metro.ca

Renseignements: Guillaume Ouimet, Groupe CH, [email protected], Tél. : 514 913-7667

Liens connexes

https://www.nhl.com/canadiens/