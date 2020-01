Cérémonie de citoyenneté spéciale au Quai 21 en présence du ministre Mendicino

Aujourd'hui, de nombreux immigrants, dont un propriétaire d'entreprise bien connu d'Antigonish, ont réalisé leurs rêves de devenir citoyen canadien.

HALIFAX, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Cinquante immigrants de 14 pays sont devenus des citoyens canadiens lors d'une cérémonie spéciale tenue aujourd'hui au Quai 21 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L'honorable Marco E.L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a présidé l'assermentation de citoyenneté et a félicité les nouveaux Canadiens.

Parmi eux se trouvait Tareq Hadhad, qui prenait une pause bien méritée de son entreprise populaire Peace by Chocolate à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, pour réaliser son rêve de devenir citoyen canadien.

Comme M. Hadhad, de nombreux immigrants sont venus de loin, ont traversé des épreuves et ont travaillé fort pour venir au Canada et obtenir la citoyenneté canadienne.

Depuis toujours, le Canada accueille les immigrants et les aide à s'établir, à s'intégrer et à réussir. Quand nos immigrants réussissent, c'est le Canada tout entier qui devient plus fort, uni et diversifié.

Citation

« Aujourd'hui, nous avons accueilli 50 nouveaux citoyens dans la famille canadienne lors d'une cérémonie poignante au Quai 21, où des générations d'immigrants ont foulé pour la première fois le sol canadien. Le Canada a toujours cru à l'immigration et a été fortifié par la diversité de ses citoyens. En prêtant serment aujourd'hui, ces nouveaux citoyens reçoivent l'héritage des personnes qui sont venues avant elles et des valeurs qui ont défini le caractère et les principes du Canada. »

- L'honorable Marco E.L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

La cérémonie de citoyenneté est un jalon marquant du processus d'immigration et d'établissement des nouveaux arrivants au Canada. L'assermentation de citoyenneté est une étape légale nécessaire pour obtenir la citoyenneté canadienne.

M. Hadhad est venu au Canada en tant que réfugié syrien. En Syrie, sa famille vendaient des chocolats dans tout le Moyen-Orient. Ici au Canada, elle a relancé l'entreprise en mettant l'accent sur la paix et la création d'emplois.

Au 30 novembre 2019, 2 490 réfugiés syriens étaient devenus des citoyens canadiens.

« Le Quai 21 est un lieu historique national qui a servi de porte d'entrée au Canada pour un million d'immigrants entre 1928 et 1971. Il a aussi servi de point de départ pour 368 000 membres des forces armées canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Quai 21 abrite l'unique musée national du Canada atlantique ! » (source : site Web du Quai 21)

Au cours des 10 dernières années, le Canada a accueilli près de 1,7 million de nouveaux Canadiens. En 2018 seulement, plus de 175 000 personnes sont devenues canadiennes.



