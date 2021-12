Du 4 au 21 février 2022, célébrez l'hiver canadien au Bal de Neige!

OTTAWA, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, est heureux de vous présenter la programmation du 44e Bal de Neige! Du 4 au 21 février 2022, célébrez les joies de l'hiver canadien grâce à des activités amusantes et sécuritaires, dans la région de la capitale du Canada et ailleurs au pays.

Admirez les sculptures sur glace en personne

Les sculptures sur glace sont les grandes vedettes du Bal de Neige! Les 5 et 6 février 2022, retrouvez le plaisir d'admirer en personne ces œuvres de calibre mondial durant le Championnat national de sculpture sur glace du Bal de Neige.

Dix duos de sculpteurs sur glace chevronnés, représentant les 10 provinces canadiennes, s'affronteront simultanément. Ils disposeront de 20 heures pour sculpter 15 blocs de glace et réaliser une œuvre sur le thème de l'esprit olympique et paralympique.

Le public pourra encourager les sculpteurs et admirer leurs créations sur place à :

Votez en ligne pour vos trois sculptures préférées

À compter du 11 février, toutes les sculptures seront présentées dans le site Web du Bal de Neige et vous pourrez voter pour vos trois préférées. La période du vote se terminera le dimanche 20 février à 17 h (heure locale). Les sculptures gagnantes seront annoncées le 21 février.

Dans la région de la capitale du Canada

Le rendez-vous incontournable de la saison touristique hivernale de la région de la capitale du Canada se déroulera durant trois fins de semaine, à Ottawa et à Gatineau.

Le Domaine des flocons, présenté en collaboration avec la Ville de Gatineau , sera de retour dans la partie nord du parc Jacques-Cartier avec, entre autres, la glissade sur tube et des activités pour toute la famille.

des flocons, présenté en collaboration avec la , sera de retour dans la partie nord du parc Jacques-Cartier avec, entre autres, la glissade sur tube et des activités pour toute la famille. La rue Sparks, à Ottawa , sera animée par des structures lumineuses interactives et de magnifiques sculptures sur glace. On y présentera aussi le Défi national de sculpture sur glace du Bal de Neige , mettant en vedette des sculpteurs canadiens professionnels, durant la 2 e fin de semaine.

, sera animée par des structures lumineuses interactives et de magnifiques sculptures sur glace. On y présentera aussi le Défi national de sculpture sur glace du , mettant en vedette des sculpteurs canadiens professionnels, durant la 2 fin de semaine. L'emblématique patinoire du canal Rideau sera la scène de nombreuses activités, dont le 6 e Festival de bateaux-dragons sur glace d' Ottawa , durant la 2 e fin de semaine.

Festival de bateaux-dragons sur glace d' , durant la 2 fin de semaine. Ailleurs à Ottawa et à Gatineau, des activités seront organisées par nos partenaires de programmation, dont le Musée canadien de l'histoire, le Centre national des Arts et Fierté dans la Capitale.

Lumière sur la culture autochtone

Le Bal de Neige présentera Cercle Vital, une installation lumineuse réunissant des œuvres d'artistes autochtones. L'exposition, conçue par Lucion, sera installée au parc de la Confédération, à Ottawa.

Consultez le calendrier des activités pour découvrir les activités du Bal de Neige.

COVID-19 - Préparez votre Bal de Neige

Afin d'assurer la sécurité de tous contre la COVID-19, nous élaborons les mesures de prévention qui seront mises en place dans le respect des consignes de santé publique.

Avant de vous déplacer et de participer à une activité, visitez le site Web et préparez votre Bal de Neige. N'oubliez pas votre couvre-visage!

Recevez les dernières nouvelles du Bal de Neige et partagez votre expérience avec votre communauté à l'aide du mot-clic #BalDeNeige.

« Je me réjouis de présenter aujourd'hui la programmation du Bal de Neige 2022. Cette grande fête célèbre les joies de l'hiver canadien, mais aussi la vitalité artistique canadienne, la culture autochtone, la fierté LGBTQ2+ et la diversité de notre pays. Le Championnat national de sculpture sur glace nous donnera l'occasion d'être témoin du talent exceptionnel de sculpteurs professionnels œuvrant d'un bout à l'autre du pays. Une foule d'activités pour s'amuser en famille et entre amis nous attend. Du 4 au 21 février 2022, vivez une expérience hivernale unique en son genre, le Bal de Neige! »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 44e Bal de Neige se tiendra du 4 au 21 février 2022.

Le Championnat national de sculpture sur glace du Bal de Neige aura lieu les 5 et 6 février 2022 dans les 10 provinces du Canada. La période de vote en ligne se déroulera du 11 au 20 février 2022 (jusqu'à 17 h, heure locale). Les trois sculptures gagnantes seront annoncées le lundi 21 février 2022.

Patrimoine canadien tient à remercier OLG, Tim Hortons et Rogers, les commanditaires officiels du Bal de Neige 2022.

