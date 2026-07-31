50 ans après les Jeux de 1976, Montréal rend hommage à Nadia Comăneci et célèbre son héritage olympique

Une plaque commémorative dévoilée au complexe sportif Claude-Robillard en présence de la légende de la gymnastique

MONTRÉAL, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976, la Ville de Montréal et l'Ambassade de Roumanie au Canada ont dévoilé aujourd'hui une plaque commémorative en l'honneur de Nadia Comăneci au complexe sportif Claude-Robillard. En présence de la légendaire gymnaste, Christine Black, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir, et Son Excellence M. Bogdan Mănoiu, ambassadeur de Roumanie au Canada, ont souligné l'héritage exceptionnel laissé par celle qui a marqué à jamais l'histoire olympique.

Crédit photo : Jocelyn Dumas

Cet hommage s'inscrit dans une série d'initiatives soulignant l'héritage durable des Jeux olympiques de Montréal, un événement qui a profondément transformé la métropole et contribué à façonner son identité sportive. Cinquante ans plus tard, les infrastructures, les organismes sportifs, les fédérations, les clubs et les événements qui animent Montréal témoignent toujours de cet héritage exceptionnel.

« Les Jeux olympiques de 1976 ont laissé une empreinte durable dans notre ville. Au-delà des infrastructures, ils ont inspiré des générations de Montréalaises et de Montréalais à pratiquer un sport, à se dépasser et à croire en leurs ambitions. En rendant hommage à Nadia Comăneci aujourd'hui, nous célébrons à la fois une athlète d'exception et l'esprit olympique qui continue de faire vibrer Montréal », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la Famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir, Christine Black.

Figure incontournable de l'histoire olympique, Nadia Comăneci a marqué à jamais la mémoire collective lors des Jeux de Montréal en devenant la première gymnaste à obtenir la note parfaite de 10. Par ses performances historiques, elle a redéfini les standards de son sport et contribué à son développement et à son rayonnement partout dans le monde.

« Nadia Comăneci est une légende du sport mondial et l'une des plus grandes athlètes que la Roumanie ait données au monde. À seulement 14 ans, à Montréal en 1976, elle est entrée dans l'histoire en obtenant la toute première note parfaite de 10 en gymnastique dans un contexte de jeux olympiques, un exploit qui a marqué à jamais la plus prestigieuse des compétitions sportives et inspiré des générations d'athlètes. Cinquante ans plus tard, son parcours exceptionnel demeure un symbole d'excellence, de courage et de persévérance. L'Ambassade de Roumanie est honorée de soutenir le projet de plaque commémorative en hommage à Nadia Comăneci, qui témoigne de l'admiration de la Ville de Montréal envers cet exploit sans pareil, de la reconnaissance, doublée de fierté, de la Roumanie pour l'héritage unique légué par Madame Comăneci, ainsi que de l'amitié durable entre la Roumanie et le Canada », a déclaré l'ambassadeur de Roumanie au Canada, Son Excellence M. Bogdan Mănoiu.

Installée à proximité de la palestre de gymnastique du complexe sportif Claude-Robillard, la plaque commémorative permettra de rappeler durablement l'apport exceptionnel de Nadia Comăneci à l'histoire du sport, en plus de souligner l'héritage exceptionnel qu'elle laisse auprès des générations actuelles et futures de gymnastes. Bien que les compétitions de gymnastique des Jeux olympiques de 1976 se soient déroulées au Forum de Montréal, le complexe Claude-Robillard a été construit pour ces mêmes Jeux et a accueilli les épreuves de handball et de water-polo. Il constitue aujourd'hui un important pôle de pratique et de développement de la gymnastique à Montréal.

La plaque dévoilée aujourd'hui rappelle l'apport exceptionnel de Nadia Comăneci à l'histoire du sport :

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 à Montréal, la Ville de Montréal et l'Ambassade de Roumanie au Canada sont fières de rendre hommage à Nadia Comăneci.

Figure emblématique qui incarne l'excellence en gymnastique artistique, par une alliance unique de grâce, de discipline et de détermination. Elle a marqué l'histoire de son sport en redéfinissant les standards de perfection, notamment par l'obtention de la toute première note parfaite de 10 aux Jeux olympiques. Son héritage demeure une source d'inspiration intemporelle à travers le monde.

« Montréal a changé ma vie. Le premier 10 parfait appartient à l'histoire, mais l'émotion vécue ici en 1976 est toujours aussi présente en moi. Recevoir cet hommage, cinquante ans plus tard, dans une ville qui continue d'inspirer les jeunes athlètes, me touche profondément. J'espère que cette plaque leur rappellera que l'excellence commence toujours par un rêve, beaucoup de travail et le courage d'y croire », a déclaré Nadia Comăneci.

En 2026, Montréal souligne 50 ans d'héritage olympique. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler la contribution exceptionnelle des Jeux de 1976 au développement de la ville et de réaffirmer l'importance des valeurs de solidarité, de respect et de dépassement de soi qui continuent d'animer la métropole et sa communauté sportive.

La Ville de Montréal remercie l'Ambassade de Roumanie au Canada pour sa précieuse collaboration à la réalisation de cet hommage.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Coordination médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]