Avis aux médias - La Ville souligne le 325 anniversaire de la signature du Traité de la Grande Paix de Montréal

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Francis Verreault-Paul, invitent les médias à une commémoration du 325e anniversaire de la signature du Traité de la Grande Paix de Montréal de 1701.

Une visite guidée relatant cet événement historique sera organisée pour les médias en amont de la commémoration. Elle sera animée par la conservatrice et archéologue en chef émérite du Musée Pointe-à-Callière, Louise Pothier, et une prise d'images sera permise.

Date : Mardi 4 août 2026



Heure : Visite - 11h





Commémoration - 13 h



Lieu : Musée Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Les médias sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]