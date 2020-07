Patrimoine canadien présente son traditionnel spectacle son et lumière estival en ligne!

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Le spectacle son et lumière, qui est traditionnellement présenté pendant la belle saison sur la colline du Parlement à Ottawa, vous charmera autrement cette année. À partir d'aujourd'hui, Patrimoine canadien rend le spectacle Lumières du Nord accessible aux Canadiens et Canadiennes en l'offrant gratuitement en ligne. En raison de la pandémie de la COVID-19 et de la priorité du gouvernement du Canada à assurer la santé et la sécurité de la population, Patrimoine canadien a dû repenser son activité estivale populaire. Ainsi, la compagnie de production TKNL, créatrice du spectacle, a reconstitué à l'écran l'emblématique édifice du Parlement pour offrir aux internautes une expérience nouvelle. Ce spectacle haut en couleur de 35 minutes est une occasion unique pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays de se rassembler avec leurs proches afin de célébrer leur culture et leur histoire.

Comme nouveauté cette année, le public est invité à aller explorer les diverses activités offertes sur le site Web pour s'amuser, s'instruire ou tester ses connaissances du Canada. Nul doute que petits et grands seront ravis!

Citations

« Le spectacle Lumières du Nord est en soi une expérience unique en son genre. Ses images ainsi que ses trames narrative et sonore décrivent brillamment les moments charnières qui définissent notre histoire et notre culture. Cet été, ce spectacle son et lumière fait une incursion dans l'univers virtuel! Alors, pourquoi ne pas en profiter pour planifier une activité estivale à la maison afin de voir le spectacle entouré de vos proches? La fierté d'être Canadien passe aussi par le sentiment d'être tous unis, même à distance! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Plus d'un million de personnes ont vu Lumières du Nord depuis son lancement en 2015.

En 2020, le spectacle a été bonifié pour souligner l'apport des femmes à la Seconde Guerre mondiale, le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas, ainsi que la contribution des Métis à l'entrée du Manitoba dans la Confédération il y a 150 ans.

L'été 2020 marque la 6e saison du spectacle son et lumière.

Manuvie est le commanditaire exclusif de Lumières du Nord.

