GATINEAU, QC, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Pendant trop longtemps, les familles ont été confrontées à des frais de garde d'enfants élevés, de longues listes d'attente et trop peu d'options en matière de services de grande qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et chaque territoire pour mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, afin de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et de rendre la vie plus abordable pour les familles partout au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, ont souligné le premier anniversaire de la signature de l'Accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Dans le cadre de l'entente avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral réserve environ 51 millions de dollars sur cinq ans pour les services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de la naissance à l'âge de 5 ans dans le territoire. Grâce à ces investissements, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest collaborent pour améliorer l'accès à des programmes et des services d'apprentissage et de garde de grande qualité, abordables, souples et inclusifs. Leur objectif consiste à assurer aux familles du territoire l'accès à des services de garde agréés pour un coût moyen de 10 $ par jour d'ici le 31 mars 2026.

En décembre 2022, un an après la signature de l'Accord, les Territoires du Nord-Ouest avaient réduit les frais de garde d'enfants de 50 % en moyenne, et tous les fournisseurs de services de garde agréés adhèrent à la Subvention pour la réduction des frais de garde d'enfants. Le gouvernement territorial est aussi en bonne voie d'atteindre son objectif de créer 300 nouvelles places d'ici 2025-2026.

Des programmes agréés qui sont gratuits plutôt que fondés sur des frais aux parents, ont reçu des fonds des Territoires du Nord-Ouest afin d'en améliorer la durabilité. Ensemble, les enveloppes pour 2021-2022 et 2022-2023 totalisent 750 000 dollars. En plus de la Subvention pour la réduction des frais de garde d'enfants, ces fonds visent à réduire les coûts liés aux opérations et à assurer le caractère abordable des services pour les familles dont les enfants fréquentent les programmes gratuits.

Les Territoires du Nord-Ouest soutiennent également le travail important des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, qui sont au cœur du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en leur offrant des salaires plus élevés grâce à une mesure incitative de maintien en poste et en élargissant les critères d'admissibilité aux bourses d'études.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, en plus de créer de bons emplois et de stimuler l'économie. Toutes les provinces et tous les territoires ont annoncé des réductions des frais liés à la garde d'enfants ou offraient déjà des services de garde d'enfants à 10 $ par jour ou moins au moment d'adhérer au système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

« Nous célébrons la première année de l'accord pancanadien conclu avec les Territoires du Nord-Ouest. Nos gouvernements peuvent être fiers d'offrir de réelles économies pour les familles du territoire, tout en soutenant le secteur de l'éducation de la petite enfance. En collaborant avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, nous avons pu mettre en place des services de garde de qualité, abordables, souples et inclusifs dans la province. J'ai hâte de voir la suite du succès alors que nous avançons vers notre objectif principal d'avoir des services de garde réglementés à 10 $ par jour pour les enfants partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Dans le cadre de cet accord historique, notre gouvernement a aidé à apporter des changements transformateurs pour les familles partout dans les Territoires du Nord-Ouest. Rendre la garde d'enfants plus abordable constitue non seulement une saine politique fiscale et sociale, mais cela donne aussi aux enfants du territoire un avenir meilleur. »

- Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod

« En plus de souligner le premier anniversaire de l'Accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest, nous avons beaucoup de choses à célébrer. Au cours de la dernière année, les gouvernements fédéral et territorial ont investi des millions de dollars dans les infrastructures de la garde d'enfants, ont réduit les frais de garde, et ont augmenté les salaires des éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui œuvrent dans des programmes dans les centres. Ces mesures représentent de réels bénéfices pour les résidents de tout le territoire. Nous sommes sur la bonne voie pour créer un système universel de garde d'enfants et j'ai bien hâte de voir le résultat de ces efforts. »

- Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les investissements combinés, incluant ceux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.





a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les investissements combinés, incluant ceux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Des investissements antérieurs dans le domaine de l'apprentissage et de la garde d'enfants ont permis au gouvernement du Canada d'aider à la création de plus de 40 000 places abordables à travers le pays, dont 1 525 places dans les Territoires du Nord-Ouest qu'il a contribué à rendre abordables.





d'aider à la création de plus de 40 000 places abordables à travers le pays, dont 1 525 places dans les Territoires du Nord-Ouest qu'il a contribué à rendre abordables. Comme les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance sont au cœur d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordable, souple et inclusif, des grilles salariales ou des mesures de soutien à la formation supplémentaires font partie de tous les accords conclus avec les provinces et les territoires à l'échelle du Canada , à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique.





, à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique. Pour veiller à ce que les familles partout au Canada puissent avoir accès de façon durable à des services d'apprentissage et garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de grande qualité, le gouvernement du Canada a récemment déposé le projet de loi C‑35. S'il est adopté, il inscrira dans la loi fédérale les principes d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Le projet de loi énonce également un engagement à maintenir du financement à long terme pour les provinces, les territoires et les peuples autochtones à l'appui de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d'un système pancanadien.





puissent avoir accès de façon durable à des services d'apprentissage et garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de grande qualité, le gouvernement du a récemment déposé le projet de loi C‑35. S'il est adopté, il inscrira dans la loi fédérale les principes d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Le projet de loi énonce également un engagement à maintenir du financement à long terme pour les provinces, les territoires et les peuples autochtones à l'appui de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d'un système pancanadien. Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Vers des services de garde à 10 $ par jour - Canada.ca

Accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Services de garde d'enfants à 10 $ par jour pour les familles des Territoires du Nord-Ouest

