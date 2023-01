GATINEAU, QC, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Pendant trop longtemps, les familles ont dû composer avec des frais de garde d'enfants élevés, de longues listes d'attente et trop peu d'options de garde d'enfants de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et chaque territoire afin de mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui permet d'offrir aux tout-petits le meilleur départ possible dans la vie et de rendre la vie plus abordable pour les familles partout au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, ainsi que la vice-première ministre et ministre de l'Éducation du Nunavut, Pamela Hakongak Gross, ont souligné le premier anniversaire de la signature de l'Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Dans le cadre de l'accord avec le gouvernement du Nunavut, le gouvernement du Canada octroie 66,1 millions de dollars sur cinq ans pour l'apprentissage et la garde des enfants de moins de 6 ans sur le territoire. Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada et celui du Nunavut collaborent pour améliorer l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordables, adaptables et inclusifs.

Le Nunavut est le premier des territoires et provinces à obtenir des frais de 10 $ par jour pour les services de garde réglementés dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Depuis le 1er décembre 2022, les familles du Nunavut ayant des enfants de moins de 6 ans qui fréquentent des centres de garde réglementés et des centres de garde en milieu familial réglementés auront accès à ces services pour 10 $ par jour. Ainsi, le Nunavut se joint au Yukon et au Québec pour offrir des services de garde réglementés pour 10 $ par jour ou moins.

Cette réalisation s'est concrétisé 15 mois avant la date prévue dans le plan d'action du Nunavut et plus de trois ans avant l'objectif fédéral qui était fixé à mars 2026 pour la mise en œuvre à l'échelle du Canada. Avec des services de garde à 10 $ par jour, les familles du Nunavut pourraient économiser jusqu'à 55 $ par jour pour chaque enfant gardé, par rapport aux coûts antérieurs.

Le Nunavut continue d'offrir un fonds de recrutement et de maintien en poste à tous les centres de garde d'enfants réglementés, ce qui permet d'améliorer les salaires des éducateurs de la petite enfance dans environ 283 postes à l'heure actuelle. D'ici mars 2023, le Nunavut créera une grille salariale pour assurer une rémunération équitable et transparente dans tous les services de garde d'enfants et pour encourager l'éducation supérieure et la certification des éducateurs de la petite enfance.

La mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour toutes les familles dans chaque région du pays est un élément central du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada qui ne bénéficient pas d'un système à 10 $ par jour ont annoncé des réductions des frais de garde d'enfants.

Citations

« Alors que nous soulignons la première année de notre accord avec le Nunavut, nos gouvernements peuvent être fiers d'avoir permis aux familles du Nunavut de réaliser de réelles économies. Notre collaboration avec le gouvernement du Nunavut a permis d'offrir des services de garde d'enfants de haute qualité, abordables, adaptables et inclusifs dans le territoire, ce qui fait économiser aux familles des centaines de dollars chaque mois. Je me réjouis de la perspective d'un succès continuel tandis que nous nous rapprochons de notre objectif ultime : des services de garde réglementés à 10 $ par jour partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Nous sommes très heureux de célébrer l'anniversaire de cet accord qui touche le pays en entier. Améliorer l'accès aux services de garde et les rendre plus abordables nous permet de soutenir les familles et d'améliorer le bien-être général des Nunavummiut. L'Accord nous a donné la possibilité de prendre des mesures concrètes pour faire progresser le secteur des services de garde d'enfants, ce qui donne l'occasion à plus de parents et tuteurs de travailler, ce dont leur famille et l'économie du Nunavut bénéficient. Nous nous engageons à continuer de travailler avec nos partenaires fédéraux et les organisations inuites pour développer davantage le secteur et soutenir les enfants, les familles et nos précieux éducateurs en services de garde, et ce, dès maintenant et à l'avenir. »- La vice-première ministre et ministre de l'Éducation du Nunavut, Pamela Hakongak Gross

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec les provinces et les territoires. En ajoutant à cela d'autres investissements, y compris des investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront octroyés en vue de soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a contribué à créer plus de 40 000 places supplémentaires en services de garde à prix abordable dans tout le pays. Nous reconnaissons que les éducateurs de la petite enfance sont au cœur même d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité, abordable, adaptable et inclusif. Par conséquent, des grilles salariales ou des mesures de soutien à la formation supplémentaires pour les éducateurs de la petite enfance font partie de tous les accords avec les provinces et les territoires, à l'exception du Québec, qui a un accord asymétrique.

Pour veiller à ce que toutes les familles du Canada aient un accès durable à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de haute qualité, le gouvernement du Canada a récemment présenté le projet de loi C-35, lequel, s'il est adopté, enchâssera dans la loi fédérale les principes d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Cela comprend un engagement à maintenir un financement fédéral à long terme pour les provinces, les territoires et les peuples autochtones afin de soutenir la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d'un système pancanadien.

