GATINEAU, QC, le 27 juill. 2022 /CNW/ - L'accès à des services de garde abordables, souples, inclusifs et de haute qualité fera croître l'économie, permettra à plus de femmes d'intégrer la population active et offrira aux enfants canadiens le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et chaque territoire pour mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Natalie Jameson, ont souligné le premier anniversaire de la signature de l'Accord entre le Canada et l'Île‑du‑Prince‑Édouard sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Dans le cadre de l'entente avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement du Canada accorde plus de 117 milliards de dollars sur cinq ans afin d'améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés pour les enfants ayant moins de six ans dans la province. Grâce à ces fonds, les gouvernements du Canada et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard collaborent à améliorer l'accès à des programmes et des services d'apprentissage et de garde de grande qualité, abordables, souples et inclusifs. Leur objectif consiste à assurer aux familles de la province l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés d'ici la fin de 2024, pour une moyenne de 10 $ par jour.

Grâce à l'accord Canada-Île-du-Prince-Édouard et à ses investissements, la province a réduit les frais de garde d'enfants à 25 $ par jour depuis le 1er janvier 2022, ce qui représente une étape importante en vue de réduire de 50 %, en moyenne, les frais d'ici la fin de 2022. Il s'agit de l'un des jalons vers l'atteinte d'une moyenne de 10 $ par jour pour l'apprentissage et la garde dans les centres de la petite enfance et les garderies en milieu familial désignés de la province d'ici la fin de 2024, soit deux ans plus tôt que prévu.

Afin d'accroître l'offre de places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, la province créera 452 nouvelles places en garderie réglementées d'ici la fin de l'exercice 2022‑2023 pour que plus de familles y aient accès. Elle créera ces nouvelles places principalement dans les centres d'apprentissage et de services de garde gérés par le secteur public, ainsi que dans les garderies en milieu familial.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard créent un comité de mise en œuvre qui surveillera les progrès réalisés par rapport aux engagements en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en consultation avec les partenaires et les intervenants. La première réunion du comité de mise en œuvre Canada-Île-du-Prince-Édouard aura lieu à la fin août.

De plus, l'Île-du-Prince-Édouard soutient :

une main-d'œuvre solide et qualifiée en éducation de la petite enfance, notamment au moyen d'initiatives visant à attirer et à garder en poste les éducateurs et éducatrices de la petite enfance hautement qualifiés et à soutenir les possibilités de formation et de perfectionnement professionnel;

un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui favorise l'inclusion des enfants ayant des besoins exceptionnels et ceux ayant besoin d'un soutien amélioré ou personnalisé, des communautés autochtones, noires et autres communautés racisées, ainsi que des nouveaux arrivants au Canada et des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

et des communautés de langue officielle en situation minoritaire; la mise en place de services de garde d'enfants souples et novateurs pour les familles qui ont un horaire de travail atypique;

la mise en place d'un système de collecte de données pour soutenir la planification et l'établissement de rapports.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, en plus de créer de bons emplois et de stimuler l'économie. Presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada, incluant l'Île-du-Prince-Édouard, connaissent déjà une réduction des frais de garde d'enfants. D'ici la fin de 2022, les frais moyens pour une place dans un service d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementé auront été réduits de moitié partout au pays.

Citations

« L'Île-du-Prince-Édouard a déjà fait d'importants progrès en réduisant les frais de garde des jeunes enfants et en offrant davantage de possibilités de formation à la main-d'œuvre de la petite enfance. J'ai hâte de travailler avec le gouvernement de l'Île‑du‑Prince‑Édouard pour tirer parti de ces progrès et faire des services de garde de qualité, abordables, souples et inclusifs une réalité dans la province. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Nous sommes fiers des investissements qui ont été faits en main-d'œuvre, de l'augmentation du nombre de places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, ainsi que des premières réductions des frais à la charge des parents. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer de travailler avec nos partenaires fédéraux pour renforcer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. »

- La ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Natalie Jameson

Les faits en bref

L'Île-du-Prince-Édouard et le Canada ont signé l'Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada le 27 juillet 2021.





ont signé l'Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du le 27 juillet 2021. Avec une réduction moyenne de 50 % des frais d'ici la fin de 2022, les familles de la province pourraient réaliser une économie moyenne d'environ 3 390 $ par an par enfant grâce à l'Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , et une économie moyenne d'environ 4 170 $ par an par enfant lorsque les frais atteindront une moyenne de 10 $ par jour.





, et une économie moyenne d'environ 4 170 $ par an par enfant lorsque les frais atteindront une moyenne de 10 $ par jour. En réponse aux demandes des provinces et des territoires et afin d'appuyer la mise en œuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le budget fédéral de 2022 propose de verser 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023‑2024, en vue d'établir un fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ce financement permettra aux provinces et aux territoires d'investir davantage dans les services de garde d'enfants, par exemple en construisant de nouvelles installations.





Comme les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance sont au cœur d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordable, souple et inclusif, des grilles salariales et/ou des mesures de soutien éducatif supplémentaires font partie de tous les accords conclus avec les provinces et les territoires à l'échelle du Canada , à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique.





, à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a également annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.





a également annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Au total, le gouvernement du Canada prévoit de créer près de 250 000 nouvelles places en garderie grâce aux accords pancanadiens avec les provinces et les territoires, et il a déjà atteint son objectif de créer 40 000 places plus abordables avant 2020, dans le cadre des ententes 2017‑2018 et 2019‑2020 en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces nouvelles places réglementées seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial.





prévoit de créer près de 250 000 nouvelles places en garderie grâce aux accords pancanadiens avec les provinces et les territoires, et il a déjà atteint son objectif de créer 40 000 places plus abordables avant 2020, dans le cadre des ententes 2017‑2018 et 2019‑2020 en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces nouvelles places réglementées seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial. Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Liens connexes

Vers des services de garde à 10 $ par jour

Services de garde d'enfants à 10 $ par jour pour les familles de l'île-du-Prince-Édouard

Accord entre le Canada et l'île-du-Prince-Édouard sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Autumn Tremere, Agente principale des communications, Ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage continu, Île‑du‑Prince‑Édouard, [email protected]