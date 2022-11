GATINEAU, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ possible dans la vie, et tous les parents devraient avoir la possibilité d'avoir une famille et une carrière. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a signé des accords avec chaque province et chaque territoire pour mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, célèbre le premier anniversaire de la signature de l'Accord entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Dans le cadre de l'entente avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral verse près de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans pour aider à améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de moins de 6 ans dans la province. Grâce à ces investissements, les gouvernements du Canada et de l'Alberta collaborent à l'amélioration de l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des enfants de grande qualité, abordables, flexibles et inclusifs, dans le but de s'assurer que les familles de l'Alberta ont accès à des services de garde réglementés pour une moyenne de 10 $ par jour d'ici le 31 mars 2026.

L'Alberta a déjà réduit les frais moyens de la garde d'enfants pour les places réglementées qui font partie de l'Accord entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. La province vise à créer 42 5000 nouvelles places chez des fournisseurs sans but lucratif, publics et en milieu familial d'ici la fin de mars 2026. L'Alberta appuie également le travail précieux du secteur de la petite enfance, dont la main-d'œuvre est au cœur du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en leur offrant des salaires plus élevés, de même que de nouvelles occasions de formation et de perfectionnement.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, en plus de créer de bons emplois et de stimuler l'économie. Presque toutes les provinces et tous les territoires ont annoncé des réductions des frais liés à la garde d'enfants.

« Nous célébrons la première année de l'accord pancanadien conclu avec l'Alberta. Nos gouvernements peuvent être fiers d'avoir offrir de réelles économies pour les familles de la province, tout en soutenant le secteur de l'éducation de la petite enfance. J'ai hâte de voir la suite du succès alors que nous avançons vers notre objectif principal d'avoir des services de garde réglementés à 10 dollars par jour pour les enfants partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.





a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. L' Alberta a signé l'Accord entre le Canada et l' Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada le 15 novembre 2021.





a signé l'Accord entre le et l' sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du le 15 novembre 2021. Comme les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance sont au cœur d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordable, souple et inclusif, des grilles salariales ou des mesures de soutien à la formation supplémentaires font partie de tous les accords conclus avec les provinces et les territoires à l'échelle du Canada , à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique.





, à l'exception du Québec, qui a conclu une entente asymétrique. En réponse aux demandes des provinces et des territoires, et afin d'appuyer la mise en œuvre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada a proposé dans le budget de 2022 un investissement de 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, en vue d'établir le Fonds pour l'infrastructure d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.





, le gouvernement du a proposé dans le budget de 2022 un investissement de 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, en vue d'établir le Fonds pour l'infrastructure d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

