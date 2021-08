OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Agence des services frontaliers du Canada

Compte tenu de l'assouplissement des restrictions à la frontière canado-américaine et de la reprise des voyages au Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux personnes qui souhaitent entrer au Canada pour la saison de la chasse que les voyageurs doivent déclarer toutes leurs armes à feu et qu'ils ne peuvent pas importer d'armes à feu prohibées, de dispositifs prohibés ou d'armes prohibées.

Les lois canadiennes sur les armes à feu ont changé en 2020. Plus de 1 500 modèles d'armes d'assaut et leurs variantes ont été classés comme « prohibés » depuis la dernière fois que des ressortissants étrangers, y compris des résidents américains, ont pu se rendre au Canada pour chasser.

Les lois canadiennes sur les armes à feu sont claires - vous devez déclarer toute arme à feu à l'ASFC. Pour faciliter le passage à la frontière, veuillez avoir tous les documents nécessaires à portée de main et vous assurer que vos armes à feu sont entreposées et transportées de façon appropriée.

Le fait de ne pas déclarer des armes à feu peut entraîner des retards importants à la frontière, des sanctions pécuniaires, des accusations criminelles, la perte des armes non déclarées et le risque de se voir interdire de revenir au Canada.

Les chasseurs qui entrent au Canada pour chasser l'ours doivent savoir que tout appât pour ours importé pour usage personnel et contenant des produits ou des sous-produits animaux crus (viande, poisson, œufs ou produits laitiers) est interdit.

Le processus de passage à la frontière a également changé, et nous encourageons les voyageurs à s'informer et à comprendre pleinement leurs obligations en s'assurant de leur admissibilité à entrer au Canada et en consultant la page Web Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada .

Les citoyens et les résidents permanents des États-Unis entièrement vaccinés sont désormais autorisés à entrer au Canada pour des raisons discrétionnaires (non essentielles), comme la chasse. Toutefois, ces personnes doivent :

être entièrement vaccinées : pour être considérés comme entièrement vaccinés, les voyageurs doivent avoir reçu toutes les doses d'un vaccin ou d'une combinaison de vaccins approuvés par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada . À l'heure actuelle, ces vaccins sont fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson)

au moins 14 jours avant leur arrivée au . À l'heure actuelle, ces vaccins sont fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson) résider aux États-Unis et voyager en provenance de ce pays

avoir un résultat valide au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 effectué dans les 72 heures avant l'arrivée au Canada , ou un résultat positif antérieur effectué entre 14 et 180 jours avant le départ pour le Canada (les tests de détection des antigènes, souvent appelés tests rapides, ne sont pas acceptés)

, ou un résultat positif antérieur effectué entre 14 et 180 jours avant le départ pour le (les tests de détection des antigènes, souvent appelés tests rapides, ne sont pas acceptés) être asymptomatiques

soumettre leurs renseignements obligatoires dans ArriveCAN, y compris une preuve de vaccination en français ou en anglais

être admissibles en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

subir un test à l'arrivée, le cas échéant

Les citoyens ou les résidents permanents des États-Unis non vaccinés ne sont toujours pas autorisés à entrer au Canada à des fins discrétionnaires. Toute personne qui ne se conforme pas à toutes ces exigences se verra refuser l'entrée et ne sera pas admise au Canada.

Les voyageurs qui se rendent au Canada pourraient connaître des retards et des temps d'attente à la frontière en raison des mesures de santé publique renforcées.

