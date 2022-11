MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Finalta Capital, un des plus importants fonds de dette privée au Canada, la CDPQ, un groupe d'investissement mondial, et La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente prévoyant l'octroi, à parts égales entre la CDPQ et Finalta Capital, d'une nouvelle facilité de crédit en faveur de Lion.

Cette facilité de crédit est accordée pour un montant en principal maximal de 30 millions de dollars canadiens. Ce financement sur mesure est garanti par une sûreté sur la quasi-totalité des biens meubles de Lion et de certaines de ses filiales, incluant une sûreté prioritaire sur certains incitatifs et crédits gouvernementaux et fiscaux à recevoir par Lion, notamment pour ce qui a trait à certains véhicules que la Société a déjà livrés. À la clôture du financement, un montant de 30 millions de dollars canadiens a été prélevé sur la facilité de crédit. Une portion du montant prélevé a été utilisée par la Société afin de rembourser intégralement les précédentes facilités de crédit de la Société conclues avec Finalta Capital en mai 2021.

« Avec une demande croissante et une volonté des propriétaires des flottes de faire une transition vers les véhicules électriques, cette nouvelle facilité de crédit nous fournira un outil additionnel pour financer nos activités à un moment crucial de notre croissance. En Amérique du Nord, l'industrie des transports étant l'une de celles qui émet le plus de gaz à effet de serre, l'électrification du transport de poids moyen et lourd est désormais un incontournable dans la lutte contre les changements climatiques et une opportunité sans précédent pour une Société comme Lion », a déclaré Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique. « Nous sommes ravis de désormais pouvoir compter sur la CDPQ au nombre de nos partenaires financiers et de reconduire notre partenariat existant avec Finalta Capital ».

« Lion évolue dans une industrie en pleine transformation qui favorise l'adoption du transport écologique en Amérique du Nord. Par cette première transaction dans Lion, la CDPQ affirme sa volonté d'appuyer un joueur important dans la mobilité durable au Québec dans la progression de son plan d'affaires, en offrant un financement flexible réalisé dans le cadre de notre stratégie Solutions de financement », ajoute Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « Nous sommes ravis de contribuer à un financement, mis en place avec l'expertise de Finalta Capital, qui est adapté à la réalité opérationnelle de la société et hautement personnalisé à ses besoins actuels. »

« Finalta Capital est heureuse - maintenant en collaboration étroite avec la CDPQ - de continuer à soutenir Lion dans son objectif de propulser l'électrification des transports par le biais d'une technologie de pointe entièrement développée au Québec. Nous sommes également fiers de bénéficier de la confiance de la CDPQ à titre de partenaire dans ce financement stratégique et sur mesure pour la structure de capital de Lion », souligne Pierre-Luc Labelle, président et chef de l'exploitation.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et fabriquons des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8, des autobus et des minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs des composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincue que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant

Thelionelectric.com

À PROPOS DE FINALTA CAPITAL

Finalta Capital est le plus important fonds privé de financement des crédits d'impôt et de grandes subventions au Canada, appuyant les entreprises innovantes en forte croissance en leur fournissant un apport de liquidités rehaussé et non dilutif sur la base des crédits d'impôt et subventions à recevoir avec des versements déboursés avant même le paiement des dépenses admissibles aux programmes incitatifs.

Finalta Capital prête ainsi le double des fonds sur la base des mêmes crédits d'impôt et subventions que l'offre de base qu'est celle des autres institutions financières et gouvernementales.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.



MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables, notamment la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dans le présent communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prospectives et devraient être évaluées comme telles.

Les déclarations prospectives se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d'autres expressions similaires, notamment l'emploi du futur ou du conditionnel, et d'autres termes semblables qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non à l'avenir. Ces risques et incertitudes sont décrits plus amplement à la rubrique 23.0, « Facteurs de risque », du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021. Bon nombre de ces risques dépassent la capacité de contrôle et de prévision de la direction de Lion. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont expressément formulées, dans leur ensemble, sous réserve de la présente mise en garde et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021 et dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes et de la SEC.

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations prospectives formulées aux présentes. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Lion n'assume aucune obligation, et se dégage expressément de tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d'examiner toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

