/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les Carabins signeront le Livre d'or de la Ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, accueillera les Carabins de l'Université de Montréal à l'hôtel de ville pour souligner leurs victoires aux championnats canadiens de soccer et de football (équipe féminine et masculine).

Les membres des médias sont invités à assister à cet événement protocolaire, au cours duquel les athlètes signeront le Livre d'or de la Ville de Montréal

Date : Le mercredi 26 novembre 2025



Heure : 16 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal

Hall d'honneur

275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7

Les journalistes qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected] ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]