/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les Carabins signeront le Livre d'or de la Ville de Montréal/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
26 nov, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, accueillera les Carabins de l'Université de Montréal à l'hôtel de ville pour souligner leurs victoires aux championnats canadiens de soccer et de football (équipe féminine et masculine).
Les membres des médias sont invités à assister à cet événement protocolaire, au cours duquel les athlètes signeront le Livre d'or de la Ville de Montréal
|
Date :
|
Le mercredi 26 novembre 2025
|
Heure :
|
16 h
|
Lieu :
|
Hôtel de ville de Montréal
|
Hall d'honneur
|
275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7
Les journalistes qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence.
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected] ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article