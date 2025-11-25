Avis aux médias - La mairesse Soraya Martinez Ferrada annonce l'intention de la Ville de Montréal d'acquérir le terrain de l'ancien cinéma Paradis à des fins de logement abordable

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la responsable de l'habitation et de l'aménagement au comité exécutif, Caroline Braun, et la mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon, invitent les membres des médias à une annonce concernant le logement abordable.

Date :

Mercredi 26 novembre 2025


Heure :

14 h


Lieu : 

Les membres des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent obtenir leur accréditation auprès de [email protected]. 

